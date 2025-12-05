bűnügygyújtogatásesztergomautó
Videón, ahogy felgyújtja a haragosa autóját Renátó

2025. 12. 05.
Felgyújtotta a haragosa autóját egy 29 éves férfi Esztergomban. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint Gy. Renátó november 26-án este szándékosan felgyújtott egy gépkocsit Esztergom egyik lakóövezetében.

Az eset során ugyan senki nem sérült meg, de az autó teljesen kiégett. A környékbeli kamerák felvételein jól látszott az elkövető, akit a rendőrök azonosítottak, majd rövid időn belül elfogtak.

Kihallgatása során a férfi elismerte a bűncselekményt, vallomása szerint egy korábbi sérelme miatt gyújtogatott. Rongálás vétségének megalapozott gyanúja miatt folyik ellene eljárás.

