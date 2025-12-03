orbán viktorcsiszár jenőinterjúapukám világa
Belföld

Csiszár Jenőnek adja a következő interjúját Orbán Viktor

Mohos Márton / 24.hu
admin Ősze András
2025. 12. 03. 11:36
Mohos Márton / 24.hu

Szombaton 27 év után visszatér az Apukám világa

– közölte Orbán Viktor egy Facebook posztban. Az említett műsor Csiszár Jenő fiatalokkal foglalkozó, betelefonálós rádióműsora volt a Juventus rádióban, majd később a Petőfi rádión.

A műsorba bármilyen kérdéssel, problémával be lehetett telefonálni, amelyekről Csiszár humoros, gyakran frivol megszólalásokkal reagálva kezdeményezett beszélgetést a kérdezőkkel.

A műsor hagyományaitól eltérően, ezennel nem telefonon, hanem Facebook kommentben várják kérdéseket, amelyekre a műsorban válaszolnak. 

A hétvégén az a Csiszár Jenő kérdezheti a Fidesz elnökét, aki a műsorvezetői karrierje után 2017-től milánói főkonzulként dolgozott, majd rendkívüli és meghatalmazott nagykövet lett. Csiszárnak jelenleg is Olaszországban él: a főkonzulnak a Comói-tó partján bérel úszómedencés luxusvillát a Külügyminisztérium.

Orbán Viktor az utóbbi időben valósággal ontja magából az interjúkat: megjelent többek között az Ultranhang Youtube csatornáján, interjút adott Pityinger Lászlónak, azaz Dopemannek, valamint az ÖT stúdiójában Hont András kétszer is kérdezhette a kormányfőt.

Az Apukám világa című műsor egy 1996-os részletét itt lehet megtekinteni:

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Tiszafüreden találta a kis tigrist a rendőrség
Politico: elvehetik Orbán vétójogát az orosz szankciók ügyében
Fegyverpénz 2026: 450 milliárd forintos a keret
Lejár a határidő: több száz milliárdnyi EU-támogatást bukhat el végleg az Orbán-kormány decemberben
Tiszafüreden találta a kis tigrist a rendőrség
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik