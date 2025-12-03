Csiszár Jenőnek adja a következő interjúját Orbán Viktor

Szombaton 27 év után visszatér az Apukám világa

– közölte Orbán Viktor egy Facebook posztban. Az említett műsor Csiszár Jenő fiatalokkal foglalkozó, betelefonálós rádióműsora volt a Juventus rádióban, majd később a Petőfi rádión.

A műsorba bármilyen kérdéssel, problémával be lehetett telefonálni, amelyekről Csiszár humoros, gyakran frivol megszólalásokkal reagálva kezdeményezett beszélgetést a kérdezőkkel.

A műsor hagyományaitól eltérően, ezennel nem telefonon, hanem Facebook kommentben várják kérdéseket, amelyekre a műsorban válaszolnak.

A hétvégén az a Csiszár Jenő kérdezheti a Fidesz elnökét, aki a műsorvezetői karrierje után 2017-től milánói főkonzulként dolgozott, majd rendkívüli és meghatalmazott nagykövet lett. Csiszárnak jelenleg is Olaszországban él: a főkonzulnak a Comói-tó partján bérel úszómedencés luxusvillát a Külügyminisztérium.

Orbán Viktor az utóbbi időben valósággal ontja magából az interjúkat: megjelent többek között az Ultranhang Youtube csatornáján, interjút adott Pityinger Lászlónak, azaz Dopemannek, valamint az ÖT stúdiójában Hont András kétszer is kérdezhette a kormányfőt.

Az Apukám világa című műsor egy 1996-os részletét itt lehet megtekinteni: