Választási nyilatkozatot javasol a Tisza Párt: Magyar Péter szerint november 10-ig kiderül, hogy melyik párttól mire számíthatnak a választópolgárok

Az utóbbi napok fideszes hamisításai, mesterséges intelligenciával kreált hazug lejárató videói után mindannyian érezzük, hogy ez így nem mehet tovább
– írta a Facebookon pénteken Magyar Péter, aki azt javasolja, hogy a választáson induló minden párt vezetője írja alá a választás tisztaságát, egymás emberi méltóságát és a tisztességes versenyt lehetővé tevő nyilatkozatot.
A Tisza Párt elnöke szerint amely párt politikusai nem csatlakoznak a tisztességes választás minimumfeltételeit garantáló etikai kódexhez, azokról mindenki számára egyértelművé válik, hogy át akarják verni a szavazókat és csalással akarnak kormányra kerülni vagy hatalomban maradni.
A párt által javasolt választási nyilatkozat, vagyis etikai kódex pontjait alább változtatás nélkül közöljük:
- Elkötelezzük magunkat amellett, hogy nem tévesztjük meg a választókat, és nem terjesztünk félrevezető, manipulált vagy hamis információkat.
- Nem folytatunk valótlanságokon alapuló lejárató kampányokat a politikai ellenfeleinkről.
- Vállaljuk, hogy nem élünk vissza a mesterséges intelligenciával vagy digitális technológiákkal. Nem készítünk deepfake videókat, manipulált hangfelvételeket, torzított képeket, álinterjúkat a választók megtévesztése céljából.
- Kijelentjük, hogy nem fizetünk a választásokon való részvételért, nem szervezünk jogellenes buszoztatást, és nem vásárolunk szavazatokat.
- Tartózkodunk minden olyan kommunikációtól a médiában és az online térben, amely szándékosan torzítaná a valóságot.
- Elutasítjuk a tudatos félretájékoztatást és a hamisítás minden formáját.
- Elkötelezzük magunkat a tisztelet kultúrája mellett: nem dehumanizáljuk politikai ellenfeleinket, nem sértjük emberi méltóságukat, és nem alkalmazunk megalázó vagy becsmérlő kifejezéseket. Senkit nem hasonlítunk állatokhoz.
Hiszünk abban, hogy a demokratikus verseny alapja a kölcsönös emberi tisztelet.
- Tiszteletben tartjuk a választók döntését és kiállunk minden honfitársunk véleménynyilvánítási szabadságáért. Garantáljuk, hogy senkit nem fenyegetünk, zsarolunk, és tiszteletben tartjuk az eltérő politikai nézetű választópolgárok véleményét is.
- Vállaljuk, hogy kampányforrásainkkal átláthatóan és elszámoltatható módon gazdálkodunk, és nem fogadunk el semmilyen jogtalan előnyt.
- Nem keverjük össze az állami, kormányzati kommunikációt a pártpolitikai üzenetekkel.
- Törekszünk a békés, kulturált és tényeken alapuló közéleti párbeszédre, amely tiszteletben tartja az emberek méltóságát és a demokratikus vita szabályait.
- Ugyan gondolhatunk teljesen mást a világról és hazánkról, de minden különbözőségünk ellenére elsősorban magyarok vagyunk.
Magyar Párt felhívja egyúttal a posztban a pártok vezetőit, hogy november 10-ig írják alá az ismertetett nyilatkozatot.
Egyben felhívással fordult minden választópolgárhoz.
A TISZA nevében arra kérem Magyarország választópolgárait, hogy ne támogassanak olyan pártot, amely nem írja alá a tiszta választást és kiegyensúlyozott, fair versenyt garantáló nyilatkozatot. Aki tisztességesen készül a választásra, annak nincs mitől tartania. Aki elutasítja az etikai kódex aláírását, az elismeri, hogy nem tisztességes versenyre, hanem hamisításra, csalásra és a magyar emberek átverésére és félrevezetésére készül. November 10-ig világosan kiderül, hogy melyik párttól mire számíthatnak a választópolgárok
– írta.