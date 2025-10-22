Szerda estétől csökkennek a késések a győri fővonalon

Az 1-es vasútvonalon hamarosan javulhat a pontosság – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója szerdán.

A győri állomáson vasárnap keletkezett elektromos tűzben 36 biztosítóberendezési és 6 optikai kábel semmisült meg, ami komoly fennakadást okozott a vasúti közlekedésben.

Hegyi közlése szerint a MÁV munkatársai éjjel-nappal dolgoztak a helyreállításon, így ma estétől jelentősen javul a berendezések működése, a vonatok gyorsabban és sűrűbben közlekedhetnek, a késések csökkennek.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a sorompók kábelei még javítás alatt állnak, ezért Győrszabadhegy térségében fokozott óvatosságot kérnek az átjáróknál. Egyúttal köszönetet mondott a kollégáinak az emberfeletti munkáért és az utasoknak a türelemért.