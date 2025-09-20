m3autóhalál
Belföld

Tragédia: meghalt egy fiatalember az M3-ason

24.hu
2025. 09. 20. 21:53

Meghalt a vétlen sofőr, egy 23 éves fiatalember a péntek esti balesetben az M3-as autópályán – tudósít az RTL Híradó.

A baleset Gödöllő környékén történt. A sztráda egyik felújítás alatt álló szakaszán az autó áttért a sávjába egy kisbusz vezetője és frontálisan ütköztek. Úgy tudni a kisbusz sofőrje azért ment át a szemből érkezők oldalára, hogy ne rohanjon bele egy előtte fékező autóba.

A fiatalembert megpróbálták újraéleszteni a helyszínre érkező mentők, de már nem tudták megmenteni életét. Az eset kapcsán büntetőeljárást indítottak.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kizártak egy pilótát az időmérőről, változott az Azeri Nagydíj rajtsorrendje
Története legnagyobb katonai parádéját tartotta meg Szerbia
Az Árulók krimireality egyik fotójával szerepelt Muri Enikő a Digitális Polgári Körök oldalán, az RTL-t is megkérdeztük erről
„A Promenad24 megrendülten értesült a rendőr alezredes haláláról” – írja a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány magánéletét kiteregető újság
Robotporszívóteszt: mit tudnak a Dreame, a Mova és a Xiaomi megfizethetőbb gépei?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik