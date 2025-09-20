Tragédia: meghalt egy fiatalember az M3-ason

Meghalt a vétlen sofőr, egy 23 éves fiatalember a péntek esti balesetben az M3-as autópályán – tudósít az RTL Híradó.

A baleset Gödöllő környékén történt. A sztráda egyik felújítás alatt álló szakaszán az autó áttért a sávjába egy kisbusz vezetője és frontálisan ütköztek. Úgy tudni a kisbusz sofőrje azért ment át a szemből érkezők oldalára, hogy ne rohanjon bele egy előtte fékező autóba.

A fiatalembert megpróbálták újraéleszteni a helyszínre érkező mentők, de már nem tudták megmenteni életét. Az eset kapcsán büntetőeljárást indítottak.