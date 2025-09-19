Jogerősen elítélték az apát, akinek a kisfia a láthatás alatt fejbe lőtte magát

K. Béla egy bordós-fehér csíkos ingben és szövetnadrágban érkezett az előkészítő ülésre. Amikor megkérdeztük tőle a folyosón, hogy van a gyermeke, annyit közölt, hogy jól, de ennél többet nem szeretett volna mondani.

A nyolc általánossal rendelkező férfi évekkel ezelőtt elvált a kiskorú gyermeke édesanyjától. A 13 éves fiú minden második hétvégén volt az apukájánál, ilyenkor nála is aludt. Az autófényezőként dolgozó apa pár évvel korábban szerzett egy légpuskát. Mivel a fegyverrel nagyobb erővel is lehetett tüzelni, ezért engedély kellett volna a tartásához, ám az apa ilyennel nem rendelkezett.

A vádirat szerint a férfi a háza teraszán tartotta felakasztva, töltött állapotban a fegyvert, a töltények pedig egy polcon található edényben voltak a teraszon. A fiúcska az ominózus éjszaka az apjánál aludt. Az ügyész a vádbeszédében kiemelte, hogy a gyerek folyamatos veszélynek volt kitéve, mert a a lőfegyverhez és lőszerhez is bármikor hozzáférhetett. Elmondta, hogy az ominózus hajnalon a gyermek ismeretlen okból kiment a házból, és a homlokánál fejbe lőtte magát. A fiú ezután még vissza tudott feküdni aludni.

A gyerek másnap rosszul volt, hányt és szédült, ennek okát azonban eltitkolta az apja előtt. A férfi délelőtt tíz órakor értesítette a feleségét, aki hazavitte őt. A kisfiú délután kettőkor elmondta az anyjának, hogy fejbe lőtte magát. Ekkor az édesanyja mentőt hívott hozzá, a fiút súlyos sérülésekkel vitték kórházba. Az ügyész elmondta, hogy a lövedék megnyitotta a kisfiú koponyacsontját, ezért meg kellett műteni.

Az ügyész két év – öt év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztést és 300 ezres pénzbüntetést kért az apára engedély nélküli lőfegyver tartása, kiskorú veszélyeztetése, valamint foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt arra az esetre, ha már az előkészítő ülésen beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyalás jogáról is.

K. Béla beismerte a bűnösségét, és lemondott a tárgyalás jogáról is. Fejes Fruzsina bírónő elfogadta az elkövető beismerését, ezért azonnal sor kerülhetett a perbeszédekre is.

Az ügyész a perbeszédében kiemelte, hogy a férfi folyamatos veszélynek tette ki a kisfiát, és csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt ennél nagyobb baj. Hozzátette, a férfi büntetlen előéletű, ezért az öt év próbaidőre felfüggesztés kellő visszatartó erőt jelent a számára attól, hogy újabb bűncselekményt kövessen el.

K. Béla ügyvédje egyetértett az ügyészség indítványával és a büntetések mértékével is. Azt kérte, hogy a bíróság enyhítő körülményként értékelje, hogy a védence kiskorú gyermekről gondoskodik és azt, hogy beismerte a bűnösségét, illetve nagyon megbánta és sajnálja a történteket.

K. Béla semmit nem kívánt mondani az utolsó szó jogán.

A bíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően két év börtönre ítélte a férfit, a büntetését pedig öt év próbaidőre felfüggesztette. A bíróság 300 ezres pénzbüntetést is kiszabott az elkövetőre, ugyanakkor tízhavi részletfizetést engedélyezett a számára. A férfit kötelezték a 269 ezres bűnügyi költség megfizetésére is.

Az ügyész a vádlott és az ügyvéd is tudomásul vette a döntést, így az jogerős.

Egy nyolcéves houstoni gyerek meglőtte az ötéves kistestvérét. A borzalmas esetről ide kattintva olvashat.