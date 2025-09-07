Orbán Viktor: Az AfD-t beminősítik veszélyesnek és nem engedik indulni a választásokon

Az Európai Unió most a közös eladósodással akarják maguknál tartani a tagállamokat, ennek pedig eszköze Ukrajna, mondta Orbán Viktor Kötcsén.

Szerintünk, magyarok szerint, ez tévedés. Valójában az ukrán tagság beleviszi az EU-t a háborúba. Mert olyan nincs, hogy valaki egy tagállamot támad meg és a többi uniós tagállam nem siet a segítségére. Ráadásul sosem Ukrajna fogja eldönteni, hogy háborúban áll-e Oroszországgal. Az EU-nak a saját versenyképességének helyreállítására sincsen pénze, és azt a keveset is Ukrajnának akarja adni. Mi következik ebből? Az EU mellékszereplő marad a világpolitikában. Ma nem engedik elindulni azokat a riválisokat a választásokon, akik megnyerhetnék a választásokat. Például Le Pent se engedik, pedig még jogerős bírósági határozat sincs vele szemben. Nézzék meg, a Le Pen utáni második ember már bírósági eljárás alatt van. Az AfD-t beminősítik veszélyesnek és nem engedik indulni a választásokon.