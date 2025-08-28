„Nem akart megdögleni, ezért vascsővel befejeztem” – életfogytiglanra ítélték az albertirsai családirtót

A család néhány évvel a gyilkosság előtt költözött Albertirsára. Bár a kisgyermekes asszony és a korában tíz évig katonaként szolgáló férfi között régebb óta megromlott a viszony, a házasságukból 2020-ban született egy kislány. A nőnek volt egy 10 éves kisfia is az előző kapcsolatából, ő az édesapjánál volt a vérfürdő idején.

Andrea többször is panaszkodott az egyik szomszédjának arról, hogy a férje gyakran bántalmazza, távoltartást is kért ellene, amit a bíróság el is rendelt. Az ominózus napon N. Arnold nem találta otthon a feleségét és kislányukat, és telefonon sem érte el az asszonyt. Amikor a nő hazaért, elment zuhanyozni a kislányával. Miután a nő kijött a fürdőből, a férj és a feleség összeszólalkozott. Ennek nyomán a feldühödött férfi egy vascsővel 130-szor sújtott le az áldozatára, akit szinte a felismerhetetlenségig összevert.

N. Arnold ezt követően bement a fürdőbe a kislányához, akit puszta kézzel megfojtott.

N. Arnold videóra is vette magát a vérfürdő után. Ebben a kivégzett felesége gyalázása mellett többek közt azt mondta:

Tegnap este 11 körül megöltem a családomat, de nem tudom, hogyan történt. Többször is megpróbáltam helyrehozni a kapcsolatunkat, de nem sikerült. Provokált és provokált, és eldurrant az agyam. Agyba-főbe vertem székekkel, nem akart megdögleni, ezért vascsővel befejeztem.

A felkavaró videóban N. Arnold azt is mondta, hogy a tette ellenére is nagyon szerette Andreát, és azon volt, hogy helyrehozza a kapcsolatukat. „Ő volt életem szerelme. Miért kellett ennek így végződnie? Miért nem tudtunk egy boldog család lenni? Alig vártam, hogy játszani tudjak a kislányommal, és ez lett belőle. Megfojtottam, hogy ne legyen árva. A kislányom békésen alszik, beraktam egy cumit a szájába, mert azt szereti.”

A beismerő vallomással is felérő felvétel ellenére a volt katona eleinte csak a neje bántalmazását ismerte be az elsőfokú bírósági eljárás során. Később aztán a gyermeke megölését is bevallotta. Azt mondta, hogy amikor Andrea kijött a fürdőszobából, megkérdezte tőle, hogy miért van ennyire kicsípve megint. Ezután hozzávágott két széket, majd kiszaladt egy vascsőért, és nagyon-nagyon verte. Állítása szerint olyan volt, mint az állat, és azért tagadta korábban a kislánya megölését, mert maga sem akarta elhinni, hogy képes volt arra, amit tett.

Az első fokon eljáró Budapest Környéki Törvényszék az idén februárban életfogytig tartó fegyházra ítélte N. Arnoldot háromszorosan minősülő emberölés miatt azzal, hogy 30 év múlva szabadulhat a legkorábban feltételesen. A döntést N. Arnold és a védője is tudomásul vette, míg az ügyész tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabásáért fellebbezett.

N. Arnold nem kívánt részt venni az ítélőtáblán tartott mai másodfokú tárgyaláson.

Csiha Gábor fellebbviteli ügyész elmondta, azért kértek tényleges életfogytiglant a terheltre, mert a katonaviselt férfi még a kétéves kislányával szemben sem ismert könyörületet, és olyan kiemelt tárgyú bűncselekményt követett el, hogy a társadalomra való veszélyessége miatt végleg izolálni kell.

N. Arnold ügyvédje szerint viszont méltánytalan lenne kizárni a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből a védencét. Mint mondta, ügyfele megtiltotta neki, hogy enyhébb büntetést kérjen rá, de ez nem szükséges ahhoz, hogy a táblabíróság 30 év helyett enyhébben, 25 évben állapítsa meg a férfi feltételes szabadságra bocsátásának a lehetőségét. Kiemelte, hogy az önfeljelentést mindig enyhítő körülményként kell értékelni, és ez az elsőfokú ítéletből kimaradt. Ennek pedig a kislány megölése miatt fontos jelentősége van, hiszen a felnőtt korú áldozat megölését a nyomozó hatóság is könnyen feltárta volna, de a gyerek esetében már más lett volna a helyzet, mert csak hárman voltak a helyszínen. Védence azonban felhívta a segélyhívót és mindent elmondott.

A táblabíróság nem látta szükségesnek a büntetés súlyosítását, és helyben hagyta a férfi büntetését. Ez azt jelenti, hogy az életfogytig tartó fegyházra ítélt férfi legkorábban 2053-ban szabadulhat feltételesen, miután a harminc évbe beleszámít az eddig rács mögött töltött két év is.

A bíróság nyomatékos enyhítő körülményként értékelte a vádlott önfeljelentését, a büntetlen előéletét, valamint azt, hogy ténylegesen öngyilkosságot kísérelt meg a tettét követően, és ennek sikertelensége után felhívta a segélyhívót.