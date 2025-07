Megkérdeztük a kormányt, mit szólnak ahhoz, hogy a jobboldali média kérdés nélkül Orbánnal azonosította Majka korrupt miniszterelnökét

Miután a hétvégén a Campus Fesztiválon Majka úgy adta elő a Csurran-cseppen című számát, hogy a produkció egy pontján a dal címszereplőjének fejbelövését imitálták, a jobboldali média és a kormányközeli véleményformálók egy emberként mentek neki az énekesnek.

A Hír TV-n rögtön megjelent egy anyag A miniszterelnök kivégzésére buzdított Majka címmel.

Deák Dániel szerint újabb szintlépés történt, Bohár Dániel szerint az az új üzenet, hogy fejbe kell lőni a miniszterelnököt, és Németh Balázs is úgy fogalmazott, hogy „Majka debreceni koncertjén lelőtték, kivégezték, megsemmisítették a miniszterelnököt”.

szerint újabb szintlépés történt, szerint az az új üzenet, hogy fejbe kell lőni a miniszterelnököt, és is úgy fogalmazott, hogy „Majka debreceni koncertjén lelőtték, kivégezték, megsemmisítették a miniszterelnököt”. Bayer Zsolt arról írt, hogy kígyóvállú kis szarrjancsik a kritikus rapperek és a mocskos fideszező fiatalok.

arról írt, hogy kígyóvállú kis szarrjancsik a kritikus rapperek és a mocskos fideszező fiatalok. Orbán Balázs a Trump és Fico elleni merényleteket idézte fel, és úgy fogalmazott, ez az a Rubucin, amit nem kellene átlépni.

a és elleni merényleteket idézte fel, és úgy fogalmazott, ez az a Rubucin, amit nem kellene átlépni. Nagy Feró pedig arról beszélt szintén a Hír TV-n, hogy a fiatal előadók és Majka nem tudják, hogy milyen iszonyú szabadságban élnek.

Az említett dal már a megjelenésekor is komoly indulatokat kavart, és a kormánymédia ezúttal is ráugrott a témára: amellett, hogy többen az erőszak elítélésére helyzeték a hangsúlyt, a reakciókból látható, hogy többen kérdés nélkül Orbán Viktorral azonosították a dalban szereplő elképzelt ország korrupt, a hatalmát bebetonozó miniszterelnökét. Megkerestük a Miniszterelnökséget ezekkel a típusú reakciókkal kapcsolatban, illetve érdeklődtünk arról is, hogy mi a véleményük Majka előadásáról, és szerintük is Orbán Viktort személyesítették-e meg színpadon. Végül a Kormányzati Tájékoztatási Központ válaszolt a megkeresésünkre, rövid üzenettel intézték el az ügyet:

Majka írta, alapszabály, nem szabad a közönséget hülyének nézni. Önök se tegyék.

Maga Majka pedig eképp kommentálta a performansz után elszabadult indulatokat: