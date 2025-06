Egy „fuck new cars” feliratú autót keres a rendőrség

Az Esztergomi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 11060/290/2025. bűnügyi számon eljárást folytat ismeretlen tettes ellen lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt – derül ki a rendőrség oldaláról.

A tettes több parkoló autóról is típusjelzéseket és felnikupakokat lopott el Esztergomban, még márciusban.

Az elkövető az alábbi fekete színű Seat Ibizát vezette. Az autónak zöld színű felnije van, és ráragasztottak még egy fuck new car (vagy a kép alapján inkább fuck new cars) feliratot a hátsó szélvédőre. A bűncselekmények elkövetésekor lopott hatósági jelzése is volt az autónak.

A rendőrség várja azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetőjével kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek.