Késsel fenyegette egy tolvaj a biztonsági őrt józsefvárosi DM-ben, szerinte ki volt törve a bicska pengéje – videóval

Élettársa lányaival járt lopni különböző fővárosi bevásárlóközpontokba egy 31 éves többszörösen büntetett előéletű férfi. Az egyik alkalommal a férfi kést rántott a biztonsági őrre az egyik budapesti DM-ben. A Budapesti VIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt a trió ellen.

Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy mind a három vádlott beismerte a bűnösségét, és a férfi azt állította, hogy a bicska pengéje ki volt törve.

A vádirat szerint a férfi több lopást is elkövetett 2022 tavaszán és nyarán. A bűncselekmények elkövetésében időnként az élettársa lányai is részt vettek, de a nők önállóan is lelkesen eljártak lopni. A hármas a drogériákból kozmetikai cikkeket, bevásárlóközpontokból ruhaneműket lopott Budapest szerte, legtöbbször a Józsefvárosban

Az egyik alkalommal az egyik józsefvárosi drogériában a biztonsági őr megállította a férfit, hogy megnézhesse a táskáját. Ekkor a férfi előhúzott a zsebéből egy kinyitható kést, amelynek pengéjét ugyan nem nyitotta ki, de azt jól láthatóan a kezében markolva, erőszakosan és fenyegetően elindult az őr felé.

– közölte az ügyészség..

A biztonsági őr attól félt, hogy megszúrják, ezért inkább félreállt az ajtóból.Így az elkövető a lopott szajréval el tudta hagyni a helyszínt. Az ügyész fegyházbüntetést kért a felfegyverkezve elkövetett rablással vádolt férfire, míg a lopásokkal megvádolt nőkre felfüggesztett börtönbüntetést, pénzbüntetést és közérdekű munka büntetést indítványozott.