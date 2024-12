Drágább lett az osztrák autópálya-matrica

Nemcsak Magyarországon drágul a fizetős útszakaszok használatának díja, hanem Ausztriában is – adta hírül a hvg.hu. Sőt, a sógoroknál a változtatások 2024. december 1-jétől már életbe is léptek. Eszerint

az egynapos osztrák autópálya-matrica ára 8,60-ról 9,30 euróra,

a 10 napos matrica ára 11,50-ről 12,40 euróra,

a 2 hónapos matrica ára 28,90-ről 31,10 euróra,

az éves matrica ára pedig az eddigi 96,40 helyett 103,80 euróra nőtt.

A fenti változások nagyjából 7–8 százalékos áremelésnek felelnek meg.

Az autópálya-matricát a szélvédő belső, bal oldalára vagy középre, a tükör alá kell felragasztani jól látható helyre, ellenkező esetben pénzbüntetést kaphatunk. Kényelmesebb megoldást is választhatunk, hiszen Ausztriában is kifizethetjük elektronikusan, rendszám alapján is a választott autópálya-matrica díját.

Mint arról korábban beszámoltunk, itthon is drágulnak az autópálya-használat díjai, de csak jövőre. Január 1-jétől átlagosan mintegy 3 százalékkal kell többet fizetnünk a hazai díjköteles útszakaszokon.