Kevesebb fideszessel is győzött Szentesen a Fidesz

A Magyar Nemzet a Mandiner alapján ezzel a címmel írt arról, hogy a Fidesz–KDNP jelöltje, Cserháti Gyula (57,4%) fölényesen győzött az időközi választáson Szentesen, a 8. számú egyéni választókerületben. A választáson a Jövőnk Szentes Egyesület (JÖSSZ) jelöltje, Kozma Andrásné (28,16%) lett a második. A választást azért kellett kiírni, mert Bakó Dániel lemondott mandátumáról.

Szentesen júniusban kikapott a Fidesz, így lehetett mostanra ellenzéki a polgármester és ellenzéki a testületi többség is. Ehhez képest most mégis óriási győzelmet aratott a Fidesz jelöltje, akinek ellenfelén még az sem segített, hogy a júniusban megválasztott ellenzéki polgármester is mellette kampányolt