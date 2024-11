Török Gábor: Ha ez igaz, akkor itt most éppen lemaradni látszik az elefánt

A Medián friss mérése szerint már 11 százalékponttal vezet a Tisza Párt a Fidesz előtt a részvételüket biztosra ígérő pártválasztóknál. Török Gábor közösségi oldalán a kutatásból azt emelte ki, hogy a Fidesz-szavazók száma öt százalékponttal csökkent a teljes lakosság körében: 32 százalékról 27-re, miközben a Magyar Péter elleni lejáratások ellenére a Tisza-tábor nem változott, jelenleg a magyar felnőtt lakosság 34 százaléka szavazna a pártra (ahogy október legvégén is). ,

Azért most nagyon kiváncsi lennék a megfejtésére. Mitől csökkenhetett most ennyit a Fidesz tábora a teljes népességben? Ha ez igaz, akkor itt most éppen lemaradni látszik az elefánt. (3 most)