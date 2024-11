Harmadszor is megsemmisítették az aligai gigaberuházás engedélyét

Újabb pert nyert az Aligai Fürdőegyesület (AFE) a hajdani balatonvilágosi Club Aligában zajló gigaberuházás ügyében. A Pécsi Törvényszék harmadszor is megsemmisítette a kikötőre kiadott engedélyt, és új eljárása kötelezte a fővárosi kormányhivatalt – számolt be a Népszava.

Az egykori kormányüdülő területén indított óriásberuházást, melynek során lakópark, szálloda is épülne, a kormány korábban kiemelt beruházássá tette. Később egy kikötő építésébe is belekezdtek, a beruházó Pro-Mot Kft. tavaly májusában adta be először használatbavételi engedélykérelmét az aligai kikötőre. A kormányhivatal kiadta az engedélyt, majd, amikor a civilek megtámadták a döntést, a hivatal visszavonta a határozatot, és egy újabb eljárásban megint kiadta. Ezt ismét megtámadta az AFE, és a Pécsi Törvényszék hatállyal megsemmisítette, s új eljárásra kötelezte a kormányhivatalt.

Az idén márciusban a hivatal harmadszor is megadta az engedélyt, melyet az AFE újfent megtámadott

– magyarázta a lapnak a bírósági verdikt körülményeit Bukovszki András, az AFE elnöke.

A kormányhivatal a kiemelt beruházás státusszal indokolta az engedély megadását, miközben a kikötőépítés nem is része az eredeti projektnek. Az engedély szállodára, komplex ingatlanfejlesztésre vonatkozik. Ráadásul a kikötőt egy részét egy olyan ingatlanon építik, amelyre nem érvényes a kiemeltséget biztosító kormányrendelet.

A harmadik perhez – mint írták – a beruházó cég mellett a balatonvilágosi polgármester – Balatonaliga a település része – a képviselő-testület tudta nélkül csatlakozott alperesi érdekeltként, vagyis a civilekkel szemben, és kérte a kereset elutasítását és az eljárás megszüntetését. A kormányhivatal utóbb módosította az engedélyt, ám a bíróság, egyetértve a civilek indítványával mindezt törvénytelennek minősítette, s visszamenőleges hatállyal megsemmisítette az engedélyt. Így újabb, immáron negyedik eljárásra kötelezték a fővárosi grémiumot.

A civilek a kikötő vízjogi üzemeltetési engedélyét is megtámadták. A bíróság júniusban megsemmisítette a határozatot, s új eljárásra kötelezte az illetékes, Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, amely azonban július végén ismét kiadta az engedélyt.

Ismét megtámadtuk a határozatot

– jegyezte meg az AFE elnöke, hozzátéve, hogy eddig az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság számított másodfoknak, ám változtattak az illetékességen, most a kormányhivatalhoz kell fordulni.

A per alatt álló kikötőt nem sokkal a választások előtt, május végén zártkörű ünnepségen avatta fel a polgármester és a Club Aliga-tulajdonos Pro Mot Kft.