Átalakítja szervezeti modelljét a Central Médiacsoport: három új üzletág jön létre

A Central Médiacsoport júniusban kezdte meg a közös munkát a Financial Times Strategies-zel, amelynek célja a médiavállalat működésének korszerűsítése. A projekt most befejezett, második fázisa felszámolja az egymástól elszigetelten működő egységeket, elősegítve ezzel a divíziók közötti rugalmasabb és hatékonyabb működést.

Magyarország egyik legnagyobb független médiavállalata a szervezetfejlesztési folyamata következő lépéseként átalakítja az eddigi tartalmi divíziók struktúráját és három új üzletágat hoz létre. Ezek lesznek a News, a Women and Lifestyle, valamint a New Business.

A News üzletág vezetése üzleti oldalról a jövőben közvetlenül Petr Bednarhoz fog tartozni, aki augusztusban csatlakozott a vállalathoz Chief Digital and Business Development Officerként. Tartalmi oldalról Pető Péter, a 24.hu főszerkesztője fogja össze a divíziót, aki mostani pozícióját megtartva látja el új feladatait. Ebbe a divízióba összpontosul majd a 24.hu, a 24 Extra, a Startlap, a Hírstart, a Vezess és a First Class weboldal. Ezen platformok továbbra is minőségi, független hírtartalommal látják el az olvasói piacot.

Az átszervezés részeként Virág Attila továbbra is felelős marad a Startlap.hu üzleti tevékenységéért, emellett új szerepkört kap, mint AI és terméktechnológiai innovációk szenior menedzser, ezzel is hangsúlyozva a Central Médiacsoport elkötelezettségét a technológiai fejlesztés és innováció iránt.

A Women and Lifestyle üzletág élén továbbra is Lipták Tímea áll, aki női digitális- és magazinüzletág-igazgatóként folytatja a céghez tartozó online és print termékek integrációját, gondoskodik a nők számára releváns tartalmak és platformok fejlődéséről.

A New Business divíziót Pácsonyi Daniella kreatív és kommunikációs igazgató vezeti, aki a meglévő feladatai mellett olyan termékekkel is foglalkozik, amelyek a korábbiaktól eltérő, új értékesítési modellekre épülnek, mint a Central Content, a Refresher és a Krémmánia.

Az átalakítás részeként Szigeti Péter lapigazgató távozik a Kiadótól. Szigeti Péter több mint 20 éve dolgozik a média területén, pályafutását újságíróként kezdte. 2017 októberében a Kreatívtól igazolt a 24.hu élére főszerkesztői pozícióba. 2019 augusztusától digitális lapigazgatóként folytatta munkáját, a 24.hu, a Vezess és az Autómagazin termékek tartalmi és üzleti stratégiájáért felelt. Péter vezetése alatt vált a 24.hu az ország egyik legnagyobb független hírportáljává, és a nevéhez köthető a nemrégiben elindított 24 Extra is.

A Central Médiacsoport büszke a minőségi tartalomgyártás iránti elkötelezettségére, amelyet a közelmúltban indított 24 Extra is jól példáz. Az új szervezeti struktúra kialakításával a vállalat célja, hogy a minőségi tartalomgyártás mellett a technológiai fejlesztések és az új üzleti modellek is nagyobb fókuszt kapjanak. Az elkövetkező időszakban a vállalat az új modell részletes megtervezésére összpontosít, előkészítve a 2025 első felére tervezett bevezetést.