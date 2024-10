Pintér Bence tagadja, hogy építési vállalkozóktól kapott volna pénzt a polgármesteri kampányára

Dézsi Csaba András leváltott győri polgármester azt mondta a 24.hu-nak adott interjújában, hogy utódját, Pintér Bencét építési vállalkozók támogatták, azt is hozzátéve: az új városvezetőt korábban újságíróként alkalmazó médiacéget is ez a kör finanszírozta. Rákérdeztünk az érintetteknél a vádakra.

Az észak-dunántúli megyeszékhely júniusban elbukott, korábbi fideszes polgármestere a lapunknak adott interjúban többször is utalt arra, hogy Pintér Bence kampányát bizonyos építési vállalkozók támogatták. Dézsi úgy fogalmazott, „a jelenlegi polgármester mögé beálltak az építési vállalkozók, akik nemcsak a marcalvárosi kiserdőt próbálták beépíteni, hanem más területeket is. Alapvetően ők voltak azok, akik a leginkább támogatták Pintér Bencét”.

Dézsi szerint „az építési vállalkozók által is jelentősen finanszírozott Ugytudjuk.hu” is részt vett ebben a kampányban. A Győr Plusz önkormányzati hetilapban megjelent, hogy Dr. Szabó Ákos ingatlanfejlesztő, a C.T. and Partner Kft. ügyvezetője „Pintér Bence megválasztott polgármesternek és szervezetének egyik támogató szimpatizánsa volt, már jóval a kampány előtt is”. Dézsi szerint Szabó Ákos „több helyen elmondta, hogy neki köze van az Ugytudjuk.hu-hoz, de más építési vállalkozók is mondták, hogy nekik az Ugytudjuk.hu-val anyagi kapcsolatuk van.”

Megkérdeztük az új győri polgármestert, hogy őt személyesen, az őt jelölő Tisza Szívvel a Városért Egyesületet, illetve az őt támogató pártokat, a vele együtt induló jelölteket támogatta-e Szabó Ákos? Illetve rajta kívül más építkezési vállalkozóktól, cégektől jutott-e a tudomása szerint támogatás ehhez a körhöz?

A kérdésekre az a válaszom, hogy nem

– felelte tömören Pintér Bence. Az őt korábban alkalmazó médiacéget is megkérdeztük.

Miután a győriek megvonták a bizalmat Dézsi Csaba Andrástól, ő folyamatosan nem tesz mást, mint másra mutogat a saját kudarca miatt. Sem Szabó Ákostól, sem a cégétől, sem a családtagja cégétől, sem a cégének a cégétől vagy a Szabó érdekeltségébe tartozó cégek üzleti partnerétől nem kapott sem pénzügyi, sem eszközbeli támogatást az Ugytudjuk.hu, sem pedig annak kiadó cége, a Kő A Mezőn Nkft.

– válaszolta kérdésünkre Farkas Balázs, a portál ügyvezető-főszerkesztője, aki szerint „Dézsi Csaba András zöldségeket beszél”.

Farkas hozzátette: a volt polgármester egy szeptember 5-i posztjában azt írta: „leendő polgármesterünket, az Úgytudjuk oldal résztulajdonosa, egy ismert győri építési vállalkozó juttatta a polgármesteri székbe”.

Amikor sms-ben arra hívtam fel a figyelmét, hogy az újságot kiadó cégnek két tulajdonosa van, Ungár Péter és jómagam, Dézsi válasz nélkül így írta át a poszt szövegét: »leendő polgármesterünket az Úgytudjuk oldal finanszírozója, egy ismert győri építési vállalkozó juttatta a polgármesteri székbe.« Hát ennyit a Dézsi Csaba András által közzé adott tényekről

– fogalmazott Farkas Balázs.

Természetesen megkerestük Szabó Ákost is, neki is feltettük a kérdést Dézsi állításairól.

Én nem az a Szabó Ákos vagyok, biztos összetéveszt valakivel a Dézsi úr

– válaszolta szűkszavúan és talányosan a 24.hu megkeresésére a C.T. and Partner Kft. ügyvezetője.