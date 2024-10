Hadházy: Ha a Csárdi Antal által említett bizonyíték valós, akkor Vitézy Dávidnak nincs helye a magyar politikában

Ha a Csárdi által említett bizonyíték valós, az egy újabb érv amellett, hogy Vitézy Dávidnak akkor sincs helye a magyar politikában, ha egyébként elhivatott, független és szakértő közlekedési szakpolitikusnak számít – közölte Hadházy Ákos hétfő reggel, Facebook-oldalán.

Csárdi Antal, miután bejelentette, hogy kilép az LMP-ből, egy interjúban beszélt arról, hogy egy pillanat alatt döntött a kilépésről, miután bizonyítékot látott arról, hogy Rogán Antal, Vitézy Dávid és Ungár Péter egyeztettek a Vitézy-projektről. Elmondása szerint a bizonyíték nem egy fénykép, amin hárman ülnének egy asztalnál, de biztos benne, hogy valódi. A bizonyítékot szeptember 12-én, este látta, utána kilépett.

Hadházy a posztjában úgy fogalmazott, „Vitézy minden jel szerint választási csalás részese volt, amikor hamis bizonyítékokat prezentált a főpolgármester-választás eredményének újraszámolásáért”.

Ehhez egy újabb adalék, ha a Csárdi Antal által hivatkozott dokumentum szerint végig hazudott arról, hogy nem működött együtt a választás előtt a Fidesszel. Egy becsületére valamit is adó politikus, egy kicsit is normális országban ezután akkor is lemond, ha amúgy a tömegközlekedés iránt elkötelezett szakértőként komoly tekintélyre tett szert