Cser-Palkovics keményen kritizálta a kormányt Paks bevételének elvételéért

– mondta az Indexnek Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere arról, hogy a kormány különleges gazdasági övezetté nyilvánította a paksi atomerőmű területét, ezzel elvéve a befizetéseit Paks város költségvetéséből. A bevételek kétharmadát mostantól Tolna, egyharmadát Bács-Kiskun vármegye kapja majd.

Cser-Palkovics szerint ha Székesfehérvárral történne az, ami Pakssal, hogy hirtelen eltűnik a költségvetés harmada, akkor nem tudná fenntartani az intézményeit a biztonsági tartalékok felélése nélkül.

– tette hozzá. Cser-Palkovics óvatosan fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy Paks bevételeit pont azután vették el, hogy a városban leváltották a fideszes polgármestert.

– mondta. Szerinte egyébként a helyi adó nem is csak pénzügyi eszköz, hanem a város közösségének morális, gazdasági és jogi elismerése arra, hogy az itt megtermelt javak egy részét magánál tartsa. Szerinte átfogó reformokra van szükség.

A mostani, paksi példa egyébként azt mutatja, hogy a kormányzat is érezheti ezt, erről árulkodik a döntés iránya, miszerint egy kimagasló helyi adóbevételt regionálisan, agglomerációsan igyekeznek igazságosabban szétosztani. Ez méltányolható, és egyébként szakmailag is alátámasztható cél lehetne, de nem ilyen rapid módon és nem az iparűzési adó, hanem az az alapján fizetendő szolidaritási hozzájárulás vonatkozásában. A nagy ipari, termelési centrumok által megtermelt helyi adóbevételt ugyanis csak az a település kapja, melynek közigazgatási területén ezek a centrumok működnek, viszont több tucat környező – agglomerációs – település polgárai is járnak ezekbe dolgozni. Igazságosabb – és területfejlesztési szempontból is indokolt – lenne, ha a nagy gazdasági centrumvárosok agglomerációja is részesülhetne a helyi adóbevételből

– mondta.