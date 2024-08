Állami revizorok mennek Iványi Gáborékhoz

Közleményt adott ki Budapest Főváros Kormányhivatala arról, hogy ellenőrzést folytatnak Iványi Gáboréknál.

Mint írják, a kormányhivatal az óvodások és az ellátottak érdekében vizsgálja a Magyar Evangéliumi Testvérközösség (MET) intézményeit, mivel a közműszolgáltató értesítése alapján a MET, mint fenntartó huzamosabb ideje nem egyenlíti ki a közműszolgáltatások számláit, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelzése szerint jelentős köztartozást halmozott fel.

Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a fenntartó eleget tud-e tenni a vállalt feladatainak, a működése jogszabályoknak megfelelő-e, illetve folyamatosan képes-e nyújtani a szociális szolgáltatásokat. Azt is írják, hogy a legfontosabb, hogy a gondozottak és óvodások számára az ellátás folyamatosan és megfelelő színvonalon biztosított legyen. A vizsgálatról a kormányhivatal tájékoztatta Budapest főpolgármesterét és Józsefváros polgármesterét is, és felhívta a figyelmüket, hogy amennyiben a MET a jogszabályok be nem tartásával veszélyezteti a gondozottak és az ellátást igénybe vevő gyermekek érdekeit, az ellátási kötelezettség a törvények értelmében a Fővárosi Önkormányzatra, valamint a Józsefvárosi Önkormányzatra hárul.

A közlemény azzal zárul: