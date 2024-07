Letartóztatták a jánoshidai sorozatbetörőt. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség közleménye szerint a férfi 13 alkalommal lopott az egyik jászsági községben tavaly novembere és június vége között.

A férfi házakba tört be vagy surrant be illetőleg élelmiszerboltból lopott valamint egy kerékpárt is eltulajdonított kihasználva azt, hogy azt tulajdonosa nem zárta le. Az összes elkövetési érték közel 800 ezer forint.

A fiatalembert tavaly nyáron pénzbüntetésre majd idén januárban felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a bíróság vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt, ennek ellenére gyakorlatilag szünet nélkül folytatta a cselekményét. A Szolnoki Járásbíróság egyetértett az ügyészség indítványával és letartóztatta a fiatalembert.