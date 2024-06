Gyurcsány Ferenc: Ez a legerősebb csapat, az elnök és az elnökség folytatja a munkát

Úgy látjuk, hogy a mostani a legjobb felállása a pártnak, ezért az elnök és az elnökség folytatja a munkát

– jelentette be Gyurcsány Ferenc szerdán Facebook-oldalán. A DK elnöke szerint az ellenzéki oldalon az elmúlt évek lemondásai, leváltásai egyetlen ellenzéki párt megerősödését sem hozták el, sőt éppen ellenkezőleg. Hozzátette, arról is folynak tárgyalások és egyeztetések, hogy min kell majd változtatni, de az erről szóló döntéseket nem most kell bejelenteni.

Az erőfeszítésünk, nem éppen azzal az eredménnyel járt, nem azt hozta, amit mi magunk vártunk, reméltünk

– mondta a pártelnök, de hangsúlyozta, arra büszke, hogy a DK mindent tőle telhetőt megtett a jó, sőt az ennél sokkal jobb eredményért.

A csúfos június 9-i választási eredmény – a DK-MSZP-Párbeszéd lista mindössze 8 százalékot szerzett, ami két EP-képviselői mandátumra volt elegendő – után kilenc nappal értékelte először a történteket a Demokratikus Koalíció elnöke. Gyurcsány akkor azt mondta: „teljesen nyilvánvaló, hogy ilyenkor, a vereség beismerését követően jönnek a kérdések”. Ilyen kérdés szerinte többek között az, hogy miért szenvedtek vereséget, kik a felelősök és hogy ez jár-e bármilyen következménnyel, azaz le fog-e valaki mondani. „Bárki, dehát legtöbbször nyilván az elnök neve merül fel ilyenkor” – utalt saját magára.

Tíz nappal a választásokat követően már úgy nyilatkozott:

Megbeszélések, tanácskozások érik egymást. Az elég világos, hogy erős kohézió tart össze bennünket. Ez nem változott. Folytatjuk.

Gyurcsány esetleges távozásával kapcsolatban azóta is többen kifejtették véleményüket. Medgyessy Péter például úgy vélekedett volt miniszteréről, hogy „bármilyen jó képességű ember is egyébként, neki le kéne vonni a következtetéseket, hogy az emberek nagy részénél ő személy szerint taszító”.

Az MSZP egykori elnökét és frakcióvezetője, Lendvai Ildikó is kritikusan nyilatkozott a minap a DK-elnök jövőbeli szerepével kapcsolatban, Lendvai többek közt azt mondta: „Az eddigi brand elvesztette vonzerejét, morális és politikai hitele megkopott. Az MSZP és a többi párt erejében sem hisznek a szavazók, ezért kell a baloldali emberek számára – akik vannak – új kereteket, új szervezetet, új vezetőket kínálni.”

Hasonló állásponton van Barabás Richárd, a Párbeszéd társelnöke is, ő úgy fogalmazott: