Komjáthi Imre: Ha nem fogja fel minden ellenzéki párt, hogy nem hallgattak ránk, akkor megérdemlik, hogy eltűnjenek

„Az MSZP vezetésében is végig gondoltuk, hogy milyen út vezetett a kialakult helyzethez. Vállalni kell a felelősséget és le kell vonni a megfelelő következtetéseket, tanulságokat a választási eredményekből” – ezekkel a szavakkal jelentette be a hétvégén Komjáthi Imre, az MSZP társelnöke, hogy – Kunhalmi Ágnessel egyetemben – lemond a pozíciójáról a júniusi választások kudarca után. Ennek apropóján volt az Egyenes beszéd vendége hétfőn a politikus, akit kérdeztek a saját, és a pártja jövőjéről is.

Komjáthi a műsorban elmondta, a választók láthatóan megunták azt a „tökölődést”, amit a demokratikus ellenzék pártjai az összefogás kérdésében műveltek hónapokon át, és inkább arra szavaztak (Magyar Péterre és a Tisza Pártra), ahol azt látták, hogy egy irányba húznak a dolgok. Komjáthi szerint az MSZP végig az összefogás mellett kardoskodott, a többi ellenzéki párt tartott ellen, és szerinte ha ezek a pártok nem fogják fel, hogy hol rontották el, és hogy nem hallgattak az MSZP-re, akkor megérdemlik, hogy eltűnjenek. Kérdésre elmondta, nem tudja még, hogy a szocialisták összefognak-e valakivel 2026-ban, számításai szerint a pártja támogatottsága most úgy 5 százalék körül lehet.

Ahogy korábban, itt is hangsúlyozta, hogy az MSZP-t meg kell újítani, azt viszont leszögezte, hogy amíg ő bárminemű vezetői pozíciót betölt a pártban, nem fogja támogatni sem a név-, sem a címerváltoztatást. „Ez egy olyan erős kötödés a párttagjaink számára, ami rendkívül fontos” – nyomatékosította. (Korábban Ujhelyi Istvánnak volt egy ilyen próbálkozása, ő még odáig ment, hogy elhervadt a szegfű. A dolog vége az lett, hogy Ujhelyi inkább kilépett a pártból). Komjáthi emelett azt is leszögezte,hogy nem fogja támogatni, hogy az MSZP beolvadjon egy másik pártba, mivel szerinte a szocialistáknak meg kell őrizniük a saját identitásukat.

Bár a társelnöki pozícióról lemondott, továbbra is részt vállalna a párt irányításába – és részt is vállal, tekinve, hogy bár lemondtak, Kunhalmival együtt a párt szeptember 28-ai tisztújításáig ügyvezetőként maradnak a párt élén. A terveivel kapcsolatban elmondta, jelöltetni fogja magát elnöknek, de csak abban az esetben, ha egy embert választanak a párt élére. Ha marad a társelnöki rendszer, akkor viszont távol marad a megmérettetéstől. Ezt azzal indokolta, hogy

a magyar társadalom nem vevő a társelnöki rendszerre. A magyar társadalom vezérelvű. Egy vezető után mennek, egy vezető hangjára figyelnek. Azt gondolom, hogy ez is az a tanulság, amit le kell vonnia a Magyar Szocialista Pártnak.