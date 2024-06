A kormánypropaganda gyártója két város költségvetésének megfelelő összeggel gazdagodott egy év alatt

Nehéz lenne jövedelmezőbb üzletágat találni ma Magyarországon, mint a kormányzati propagandagyártás. A Rogán Antal felügyelete alatt működő rendszerben Balásy Gyula, az ágazat monopolhelyzetben lévő főszereplője egyetlen év alatt akkora jövedelmet szavazhatott meg magának, ami önmagában elég volna ahhoz, hogy bekerüljön a száz leggazdagabb hazai vállalkozó közé.

A 24.hu pénteken írta meg, hogy a New Land Media közzétette 2023-as mérlegét, amelyből az derült ki, hogy a tulajdonos Balásy 9,5 milliárd forintot vett ki osztalékként a tavalyi 78,5 milliárd forintos bevétel után.

A New Land Mediát követően hamarosan a cégcsoport másik két nagyobb vállalkozása is publikálta a tavalyi számait. Összesítésünk szerint a főként állami megrendelésekből élő cégek tulajdonosaként Balásynak 21,6 milliárd jövedelme keletkezett. A májusban közzétett legfrissebb százas gazdaglistára az idén 17,2 milliárd forintos vagyonnal lehetett felkerülni.

A kormány 2014-ben központosította az állami szervek kommunikációját. Azóta a minisztériumok, az állami cégek és háttérintézményeik kizárólag a Rogán alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatalon keresztül rendelhetik meg a kommunikációs munkákat, a reklámokat és a rendezvényszervezést. A feladatra eredetileg három cégcsoportot jelöltek ki, de 2018-ra kettő kiesett a bizalmi körből, így Balásy cégcsoportja, a New Land Media, a Lounge Design Kft. és a rendezvényszervező Lounge Event Kft. maradt az egyedüli beszállító.

A friss cégadatok szerint a megrendelések tavaly is folyamatosan érkeztek, sőt a rendezvényszervezésben több mint 35 százalékos bővülést értek el.

A jó évet záró Lounge Eventből 8,1,

a Lounge Design Kft.-ből pedig kereken 4 milliárd forintot vett ki osztalékként a tulajdonos.

Balásy cégei mellett meg kell említeni egy negyedik vállalkozást is, mely szoros együttműködésben dolgozik a Lounge-csoporttal. A Balásy partnere, Hidvégi Krisztina által vezetett Village Media Kft.-t arra hozták létre, hogy a kisebb helyekre is eljuttassák a kormányzati reklámokat és politikai üzeneteket. A falusi, városi és kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő médiumokkal, helyi tévékkel, tematikus újságokkal fenntartott kapcsolatból Hidvégi 2017 és 2023 között mintegy 4,8 milliárd forintnyi osztalékot vehetett ki, amit most újabb 1,5 milliárddal toldott meg. Hidvégit, aki a kezdetekről a New Land Media munkatársa volt, Balásy áprilisban az anyacég ügyvezető igazgatójának is kinevezte.

A négy cégből Balásyék összesen 23,1 milliárdot tettek zsebre – ez az összeg nagyjából Pápa és Hódmezővásárhely együttes költségvetésének felel meg.