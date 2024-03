2,4 milliárd forintot követelnek vissza Németh Szilárdtól a csepeli birkózók

Szerintetek jó ötlet, hogy tönkre akartok tenni egy több mint 100 éve működő sikeres és eredményes klubot csak azért, hogy alakítsatok magatoknak egy újat, és felvegyétek rá az állami támogatásokat?

– szegezte a kérdést Németh Szilárdnak és közeli munkatársának, Süle Lászlónak a Csepeli Birkózó Club (CsBC) elnöke, Märtz József abban a levélben, amelyben felszólította a fideszes politikust, hogy „fizessen vissza” összesen 2,4 milliárd forintot a csapatnak.

A levél szerint a Kozma István Magyar Birkózó Akadémiát (KIMBA) vezető Németh semmit nem teljesített a CsBC-nek tett vállalásaiból, viszont magánalapítványához csatornázta át azokat az állami pénzeket, amelyeket a klub nyert el.

A levelet utolsó felszólításnak szántuk, mielőtt bírósághoz fordulunk. De biztosra veszem, hogy az ügyből per lesz, úgyhogy már készülnek a bírósági beadványaink

– mondta el a 24.hu kérdésére a klubelnök.

Märtz József közölte, az elmúlt években többször is szóvá tették, hogy a Csepeli Birkózó Club méltatlan körülmények között kénytelen működni, a sportolóik kölcsönkapott termekben edzenek csak azért, mert „Németh Szilárd a saját politikai kampányközpontjaként kezeli a birkózó akadémia épületét.” A CsBC jelenleg egy olyan önkormányzati tornatermet használ, ahol több iskola is tart tornaórákat, a birkózó akadémia infrastruktúráját pedig a Csepel SC, Némethék három éve gründolt új „ellenegyesülete” kapta meg.

A birkózó akadémiát olyan közpénzből építették, amit hivatalosan a CsBC kapott, de a klubelnök szerint Németh Szilárd úgy gondolja – és ezt egy nyilvános eseményen el is hangzott –, hogy „a pénzt ő szerezte, ezért az az övé.” A CsBC megkereséseire nem érkezett érdemi megoldási javaslat, sőt újabban személyeskedő támadásokat kaptak válaszul. Märtz lapunknak úgy fogalmazott: mostanra jutottak el arra a pontra, amikor nem látnak más lehetőséget, mint jogi útra terelni az ügyet.

A lépésre az egyesület közgyűlése már megadta a felhatalmazást.

A csepeli birkózó életet megosztó viták hátterében a Németh Szilárd és régi harcostársa, a polgármester posztot jelenleg is betöltő Borbély Lénárd között kialakult háborúskodás áll. Tíz évvel ezelőtt még nemcsak Borbély, hanem a csepeli birkózók is a Fidesz-politikus bizalmi köréhez tartoztak, sőt a 2014-es országgyűlési választáson a XXI. kerületben elszenvedett veresége után Németh a birkózásban látta meg a lehetőséget, hogy újraépítse karrierjét. Előbb a csepeli klub, majd a csepeliek hathatós segítségével Hegedüs Csabát megbuktatva az országos szakszövetség elnöke lett. A politikus – bizonyítandó, hogy kiváló kormányzati kapcsolatokkal rendelkezik – gyorsan ki is lobbizott két jelentős összegű támogatást.

Az első, 400 milliós tételt az Emberi Erőforrások Minisztériuma adta költségvetési forrásból a XXI. kerületi önkormányzaton keresztül. A Simicskó István államtitkár által aláírt, 2016. szeptemberi támogatói szerződés szerint az összeget „a Csepeli Birkózó Club csarnokának felújítása” címszó alatt fizették ki a tárca költségvetési keretéből. A szerződés a pénz elköltésének helyét is kijelölte. Ebben a megállapodásban még nem esett szó az akadémiáról, hanem a Béke téren álló, lerobbant sportcsarnokot renoválását finanszírozták vele.

A második, vissza nem térítendő támogatási tétel Seszták Miklós nemzeti fejlesztési minisztertől érkezett, aki a kiemelt sportcélú beruházások forrásszükségleteiről szóló kormányrendeletre hivatkozva 2 milliárd forintot biztosított Csepelnek, a támogatott fejlesztés pedig egy birkózó akadémia létesítése volt. A 2016. december 28-i keltezésű miniszteri értesítő levélben a támogatás végső kedvezményezettjeként ezúttal is a Csepeli Birkózó Clubot jelölték meg.

A hirtelen beesett hatalmas pénzek miatt a csepeli birkózók attól tartottak, hogy a kiemelkedően nagy támogatás visszatetszést kelt a többi, kevésbé dotált egyesületnél. Ezért azt javasolták, hogy a Magyar Birkózó Szövetség irányítása alatt valósítsák meg az akadémiát, és azzal együtt, illetve annak részeként alakítsák ki az edzőközpontjukat is.

A Magyar Birkózó Szövetség elnöksége 2017-ben hagyta jóvá a tervet. Akkor az volt a konszenzusos elgondolás, hogy a majdani multifunkcionális épület földszinti része lesz a birkózócsarnok, és itt lesz a CsBC edzőterme is, amely „önállóan is használatba vehető” lenne, a felsőbb szinteket pedig az akadémia igényei szerint alakítanák ki. A dokumentumban külön ki is emelték, hogy a kormányzati támogatást a CsBC kapta, ám a Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány megalapítása miatt, amelyet kifejezetten az akadémia működtetésére hoztak létre, „célszerűbb, ha az alapítvány lesz a kedvezményezett.”

Az alapítvány alapítója Németh Szilárd volt, az egyszemélyes kuratóriumot pedig jó ideje Süle László, a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. korábbi ügyvezetője testesíti meg.

A 2020-as megnyitó után azonban kiderült, hiába került ki a földszinti bejárat fölé méteres betűkkel a Csepeli Birkózó Club felirat és az egyesületi logó, nem költözhettek be a csarnokba. A nyitás idejére ugyanis Németh Szilárd szakított a régi szövetségeseivel, ezért olyan kigazdálkodhatatlanul magas bérleti díjat kért az edzőteremért, hogy azt a CsBC nem fogadhatta el.

A 24.hu levélben kereste meg Németh Szilárdot és Süle Lászlót a CsBC követelésével kapcsolatban, választ azonban nem érkezett.

Németh Szilárdot a múlt héten újabb öt évre megválasztották a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjára. A tisztújító közgyűlést a KIMBA-ban tartották, és a politikus volt az egyetlen jelölt a posztra.