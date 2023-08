Zavaros tartozás miatt árverezték Köves Slomóék állami pénzből épülő színházának egy részét

A hitközség ingyen kapott egy irodaházat, a kormány az átalakítását is támogatta, ám közben az EMIH ráterhelt az épületre egy komoly tartozást.

Milliárdos nagyságrendű tartozás miatt rendeltek el végrehajtást az Egységes Magyar Izraelita Hitközség (EMIH) új kulturális intézményén, ahol éppen csak elkezdőtek az átépítési munkálatok. Schmidt Zoltán bírósági végrehajtó irodája egy évek óta fennálló követelés miatt júliusban árverést tűzött ki a Köves Slomó vezette egyház tulajdonában lévő józsefvárosi irodaház egy részére, ám miután megpróbáltunk információt szerezni a tranzakció hátteréről, törölték az akkor már hetek óta tartó, de érdeklődést nemigen generáló licitet.

Az EMIH egy 2014-es kormánydöntéssel ingyen jutott hozzá a Baross utca 61. alatti, 3500 négyzetméteres irodaházhoz, amelyben egy több száz fő befogadására alkalmas rendezvényterem is található. Az épület az 1960-as évek végén a józsefvárosi MSZMP-szervezet számára készült, legutolsó lakója pedig Thürmer Gyula Munkáspártja volt, mely 2016-ban költözött ki az épületből. A hitközség birtokába került irodaházba az elmúlt években több EMIH-közeli cég is bejelentkezett: itt volt a többi között a Tett és Védelem Alapítvány, az antiszemita gyűlöletcselekményeket monitorozó Brüsszel Intézet, sőt az izraeli Likud párt magyarországi képviseletének székhelye is. Emellett a társasházként működő ingatlan számos, vélhetően izraeli illetőségű magánszemély postacímeként is szolgált. A postaládán sorakozó nevekről Bayer Zsolt tett közzé egy fotót a blogján a 2019-es önkormányzati választás után, csalást sugallva, ám ő aligha sejtette, hogy az ingatlan a kormányzattal meglehetősen jó viszonyt ápoló EMIH érdekeltségébe tartozik.

Az egykori pártszékház történetéről részletesebben is olvashat korábbi cikkünkben.

A hitközség 2019 decemberében egy újabb kormánydöntés alapján költségvetési pénzt is kapott az ingyen megszerzett ingatlanhoz. Az 1,8 milliárd forint állami támogatás arra szolgál, hogy színházzá és kulturális központtá alakítsák át az irodaházat. Ez komoly fricskát jelentett a független előadó-művészeti szervezetek számára, hiszen a pénz a nekik szánt keretből származott, az EMIH-nek pedig a többi pályázó támogatásához képest kirívóan magas összeget ítéltek meg.

A kormányzati támogatás ellenére az ingatlanra tetemes összegű zálogkövetelés került. A végrehajtó árverési hirdetménye szerint a licitet egy 27 millió eurós – napi árfolyamon több mint egymilliárd forintos – fennálló „főkövetelés és járulékai behajtása” érdekében rendelték el. A hirdetményből ugyanakkor az is kiderül, hogy az árverés csak a jogilag társasházként funkcionáló épület egyik, 157 négyzetméteres földszinti helyiségét érinti. Az éttermet a végrehajtó 67 milliós kikiáltási áron hirdette meg a szeptemberig tartó liciten.

A végrehajtást a Hongkongban bejegyzett Lavamed Limited kérte. Az Átlátszó már 2020-ban írt arról, hogy a magát offshore és onshore cégalapító ügynökségnek definiáló vállalkozás végrehajtási jogot jegyeztetett be több, a hitközség közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló épületre, és a Mádi Rabbiház Panzió építését is megakasztotta, holott arra az állami Kisfaludy-programból juttattak százmilliós támogatást az EMIH egyik érdekeltségének.

Ráadásul nem ez volt az egyetlen kölcsöntranzakció a cég és az EMIH között. A 24.hu birtokába került tavalyi végrehajtói közlemény szerint, amit szintén Schmidt Zoltán adott ki, a Lavamed 600 millió forintnak megfelelő euróval is kisegítette Köves Slomóékat. De ebből a kölcsönből is árverés lett: a végrehajtó egy antik jellegűnek mondott íróasztalt, foteleket és használt tévét hirdetett meg ellentételezéséként a december végi liciten.

A Lavamed a hongkongi regisztráció és körülötte lévő kiterjedt nemzetközi cégháló ellenére magyar tulajdonoshoz köthető. Az Átlátszó szerint a kölcsönöket folyósító vállalkozás több áttételen keresztül Váradi László és Jekatyerina Szergerejvna Váradi tulajdonában van. A házaspárnak van egy magyar cége is, a Laveco Kft. több mint harminc éve működik, ám az elmúlt években csak minimális bevételt produkált. Váradiék eddig mégsem keresték a nyilvánosságot a kölcsön visszafizetésével a jelek szerint rendszeresen késő EMIH miatt, és mi is hiába küldtünk kérdéseket a végrehajtást elindító vállalkozás irodájába, választ nem kaptunk.

Az EMIH gazdasági vezetője korábban a részletek ismertetése nélkül azt mondta, hogy a magánszférából származó kölcsön felvételéhez volt szükség az ingatlanos fedezetre. Erre a célra használták fel az államtól kapott Baross utcai házat is.

Az EMIH májusban egyébként olyan közleményt tett közzé, amelyből úgy tűnt, minden rendben van a beruházás körül, és bejelentették, hogy megkezdődnek az átalakítási és felújítási munkálatok. A Firgun-házra keresztelt projektet 2024 decemberére fejeznék be. Az egykori pártszékház épületét a Future Plans építésziroda tervei szerint alakítják át, a kivitelezési munkákat a közbeszerzési eljárás nyertese, a legalacsonyabb, 1,35 milliárd forintos árat ajánló Dobsza Constructive Kft. végzi. A hitközség azt írta, hogy az új központ színházi előadásoknak, kiállításoknak, koncerteknek, könyvbemutatóknak és közösségi rendezvényeknek ad majd otthont, emellett az épületben kóser étterem és kávézó is lesz.

Mivel időközben árverés alá került az étterem, megkerestük az EMIH-et, befolyásolja-e a tervezett beruházást, hogy végrehajtás alatt van az épület egyik fontos, földszinti része. Megyeri Jonatán, a hitközség kommunikációs igazgatója azt közölte, hogy nincs probléma, a tartozást ugyanis időközben kiegyenlítette az EMIH.

Az árverés visszavonása, valamint a jogcím nélküli jelzálog törlésének rendezése folyamatban van

– írta a szóvivő, hozzátéve, hogy az épület felújítása – beleértve a színházterem kialakítását – a tervezett ütemben halad.

A július 7. és szeptember 5. közötti időszakra meghirdetett háromszakaszos árverési folyamatot a múlt hétvégén leállították; az ingatlan eltűnt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar által működtetett Elektronikus Árverési Rendszer oldaláról. Az üggyel kapcsolatban megkerestük az árverést bonyolító Schmidt Zoltán bírósági végrehajtót, aki amint megtudta, hogy miért keressük, a nyilatkozati tilalomra hivatkozva bontotta a vonalat.