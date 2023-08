Hajánál fogva rángatta, zsarolta az anyját, hogy pénzt szerezzen tőle alkoholra

Minősített zsarolás bűntette miatt állítja bíróság elé a Kiskunhalasi Járási Ügyészség azt a kisszállási férfit, aki verte és zsarolt az anyját, hogy pénzt szerezzen tőle alkoholra.

Kövecs Máté, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője lapunknak küldött közleményében azt írta, hogy a büntetett előéletű férfi a nyugdíjas édesanyjával élt együtt. A férfi évek óta italozó életmódot folytatott és mivel munkahellyel nem rendelkezett gyakran édesanyjától kellett pénzt kérnie, hogy alkoholt vehessen magának.

Az asszony a kérést több alkalommal is megtagadta, ilyenkor fia eleinte csak trágár módon szidalmazta, tavaly karácsonyától azonban már tettlegességre is sor került. A férfi tavaly karácsonykor és idén januárban is megrángatta a az anyja haját, majd a bántalmazás után pár perccel megismételte kérését, amit az előzmények hatása alatt lévő és a fiától egyre jobban félő idős nő teljesített és alkalmanként adott egy ezrest a fiának.

Február másodikán a férfi ismét pénzt kért a rosszulléte miatt ágyban fekvő édesanyjától, aki közölte, hogy nincs pénze. Erre a férfi lökdösni kezdte őt, majd miután az felkelt, egyre határozottabban követelte tőle a pénzt, és veréssel fenyegette. A nő félt attól, hogy a fia valóban bántani fogja, ezért adott egy ezrest neki.. Az idős nő félelmében még aznap elköltözött a közösen lakott ingatlanból.

Az ügyészség próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést kért a súlyos fenyegetéssel, folytatólagosan elkövetett zsarolás bűntettével vádolt férfire.