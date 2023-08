Megtelt gyalogosokkal a Lánchíd péntek este, piknikkel ünnepelték az átadást

Pénteken átadták a felújított Lánchidat, Budapest legrégebbi hídját, így már a gyalogosok is közlekedhetnek rajta. Pénteken nemcsak a járdán sétálgathattak, hanem este hat órától éjfélig az úttesten is. A hídon élő zene és perecosztás is volt, Karácsony Gergely pedig este felkapcsolta a díszkivilágítást. A hidat a jövőben a gyalogosok, a BKK járatai, a taxik, a kerékpárosok, a motorkerékpárosok és a segédmotorosok használhatják.

