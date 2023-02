Karácsony Gergely: igenis elérhető, hogy senki ne haljon meg közúti balesetben Budapesten.

Budapest rendőrfőkapitányával, Terdik Tamás vezérőrnaggyal találkozott hétfőn Karácsony Gergely főpolgármester, hogy a hétvégi tragédia után megtárgyalják, miként lehetne fejleszteni a főváros közlekedésbiztonságát. Vasárnap hajnalban halálra gázoltak Budapesten egy villamosra váró nőt a Harminckettesek terén. Az eset kapcsán Karácsony korábban úgy fogalmazott, hogy felfoghatatlan ami történt, és hogy a főváros nem lehet a másokat veszélyeztető száguldozás terepe. A szavakat a jelek szerint tettek is követik.

A főpolgármester amondó, több lépésben igenis elérhető cél, hogy senki ne haljon meg közúti balesetben Budapesten.

„Mindez sajnos nem hozhatja vissza a hétvégi tragikus balesetben elhunyt fiatal lány életét, és elborzadva olvasom, hogy kiderült, két ember élete is csak centiken múlott vasárnap hajnalban. Ilyen többé nem fordulhat elő” – fogalmazott a polgármester.

„A gyorshajtás megelőzésére és szankcionálására is alkalmas az éjjel-nappal működő sebességmérő kamerarendszer kiépítése a városon belül, ebben az elsődleges feladat a rendőrségé, de van teendője a fővárosi közútkezelőnek is, közöttük az együttműködést felgyorsítjuk” – magyarázta a főpolgármester, hogy mire jutottak az egyeztetésen, hozzátéve, hogy korábban elkészítettek egy közlekedésbiztonsági stratégiát is, aminek most megkezdték a szakmai egyeztetését, többek között az Autóklubbal is tárgyaltak.

Az egyeztetések és finomangolások után a stratégiát még a héten bemutatják a nyilvánosságnak a főpolgármester ígérete szerint.