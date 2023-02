Régi rektort, új helyettes államtitkárt nevezett ki Orbán Viktor

Most vált hivatalossá az is, hogy Vaskuti István a Nemzet Sportolója.

A Magyar Közlönyben Wáberer György kormánybiztos felmentése mellett csütörtökön megjelent az is, hogy Orbán Viktor az energiaügyi miniszter, Lantos Csaba javaslatára a tárca helyettes államtitkárává nevezte ki Horváth Viktort. A kormányfő döntése nem kihirdetést követő naptól, hanem visszamenőleg, február 15-étől hatályos. A névazonosság alapján a tárca hidrogéngazdaságért felelős főosztályvezetője lépett előre.

A másik, szintén február 15-étől hatályos, határozat szerint a miniszterelnök a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (8) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a felsőoktatásért felelős miniszternek a fenntartó kezdeményezésére tett előterjesztésére – A Tan Kapuja Buddhista Főiskola rektorát ismét megbízta, így Karsai Gábor Zsolt vezeti az intézményt 2027. február 14-éig.

Most vált hivatalossá az is, hogy Vaskuti István is a Nemzet Sportolója lett. Orbán Viktor a sportról szóló 2004. évi I. törvény 62. § (1) bekezdése alapján – megismerve és tudomásul véve a Nemzet Sportolóinak javaslatát – a kenus részére a Nemzet Sportolója címet és az azzal járó életjáradékot adományozta.