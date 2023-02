Amerikai ördögűzőt fogadott hivatalában Orbán Viktor

A lelkipásztor a Karmelita kolostorban látogatta meg a kormányfőt.

Isten hozta James Blount atyát Magyarországon!

Mindössze ennyit írtak Orbán Vikor miniszterelnök hivatalos Facebook-oldalára, amikor megosztották az amerikai pappal közös képét.

Elsőként a Propeller írt arról, hogy James Blount egy missziós közösség tagja az Egyesült Államokban, negyven éve hivatalos exorcista (ördögűző), aki tavaly egy magyarországi katolikus fesztiválon arról beszélt, hogy az Úr megmutatta neki, Magyarországot a közeljövőben valamilyen támadás éri, ami azonban imával elhárítható. A hvg.hu szerint az atya egyébként is gyakran beszél látomásairól, amelyekben megjelenik Szűz Mária, akit élete szerelmének tart. Az amerikai Georgia államból származó pap korábban arról is beszélt, hogy egyháza küldetése mindenkit – buddhistákat, muzulmánokat, ateistákat is – megtéríteni, hogy a jövőben mindenki hithű katolikus legyen.

A Magyar Katolikus Lexikon szerint az ördögűző szavára a gonosz léleknek el kell hagynia a megszállottat, ám a 444 szerint exorcista hatalmát csak a helyi ordinárius kifejezett engedélyével gyakorolhatja. A Magyar Kurír Jim Blount atyát, a Szeretetláng imamozgalom világszerte ismert apostolának nevezte, aki a kolumbiai őserdőktől Litvániáig

fáradhatatlanul hirdette és terjesztette a Magyarországról induló lelkiséget, amely bűnbánatra, engesztelésre, a családok megszentelődésére és az Oltáriszentségben jelen lévő Úrral való teljes egységre hívja az embereket.

Prófétikus előadásai, közbenjáró imaszolgálata, útmutatásai, bátorításai ébresztőként hatottak hazánk lelkiségi mozgalmaira és sok ezer hívőre, az ő hatására indult el az „Ima Magyarország békéjéért” kezdeményezés, melyet minden elsőszombaton tartanak, hazánk püspökeinek részvételével, írták.