Húsz autót tört fel egy 17 éves fiú Csepelen, de mindig ledöglöttek alatta a lopott kocsik

Vádat emelt a Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség azzal a fiatallal szemben, aki tavaly áprilisban háromszor is betört ugyanabba a csepeli műhelybe a cinkostársával, ahonnan autókat és más értékeket tulajdonítottak el. Egy héttel később a fiatalkorú egyetlen éjszaka alatt összesen 19 gépkocsit tört fel azért, hogy azokat ellopja, vagy kilopjon belőlük valamit.

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint a vádlott még csak 17 éves volt a bűncselekmények elkövetésekor. A tavaly április elejei látogatásakor akkumulátorokat, sarokcsiszolót, fűrészt és más szerszámokat gyűjtött össze a társával, majd azokat bepakolták a telephely udvarán álló egyik gépkocsiba.

Ezután levágták a kapuról a lakatot, majd elhajtottak a helyszínről a lopott autóval, ami azonban útközben meghibásodott, ezért leszerelték a rendszámokat, kivették belőle az értékeket, majd az üzemképtelen járművet hátrahagyták.

A fiatal elkövetők a következő két héten belül, még kétszer törtek be ugyanebbe a műhelybe. Az első esetben egy bontás alatt álló gépkocsiból szerelték ki az akkumulátort, a másik alkalommal pedig különböző autóalkatrészeket és szerszámokat loptak el, valamint levágták két autó katalizátorát is, majd az egyik járművet el is lopták. Nem jutottak azonban vele messzire, mert még a kerületen belül lerobbantak, ezért helyette egy közelben parkoló másik autót törtek fel és vittek el.

Az újabb lopott autóval az elkövetők Dunaharaszti területéig jutottak, ahol egy kanyarban lecsúsztak az útról és egy kerítésnek ütköztek, amelyet követően ezt a gépkocsit is hátrahagyták. A három betöréssel a fiatalok összesen több mint egymillióval károsították meg a sértetteket, és a rongálással is több százezres kárt okoztak.

A kamasz a fentieken túlmenően, pár nappal később, egyetlen éjszaka leforgása alatt, további 19 gépkocsit tört fel Csepelen azért, hogy azokat ellopja, vagy azokból értékeket tulajdonítson el. A fiatal letartóztatásba került, de tavaly májusban megszökött a végrehajtás helyeként kijelölt budapesti javítóintézetből.

Az ügyészség fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztést kért a fiatalra több rendbeli üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás, fogolyszökés és más bűncselekmény miatt. Társa jelenleg is ismeretlen helyen tartózkodik, az eljárást vele szemben elkülönítették. A felvételen az látható, hogy az elkövetők lerobbannak a lopott kocsival, ezért betörik egy közelben parkoló másik autó ablakát, majd elindítják.