Bejegyezték Jakab Péter mozgalmát

Egyesületként jegyezték be pénteken a bíróságon Jakab Péter politikai mozgalmát. A Nép Pártján Mozgalmat a Jobbik korábbi elnöke augusztus 20-án alapította meg Tiszaújvárosban, miután júniusban lemondott pártelnöki tisztségéről, majd augusztusban bejelentette a pártból való kilépését is. Jakab akkor hangoztatta, hogy mozgalmát nem tervezi pártként bejegyeztetni, mert bázist, támogatottságot szeretne építeni. A civil szervezetek névjegyzéke szerint az egyesület székhelye Tarcalon van.

Megjött a bírósági végzés, immár hivatalosan is létezik A Nép Pártján Mozgalom, bejegyeztek bennünket! Mostantól jogilag is létezünk. Ami ennél is fontosabb, hogy mi nemcsak jogilag létezünk, hanem azon túl is. 20 ezer jelentkezővel, hús-vér, tenni akaró magyarokkal, jobboldali és baloldali aktivistákkal, hamarosan országos lefedettséggel

– írta Jakab Péter erről szóló, pénteken kiadott közleményében, immár az egyesület képviselőjeként.

Jakab lemondását és kilépését zavaros események előzték meg a Jobbikban. Május végén még a Jobbik elnökeként kezdeményezte elnökhelyettese, Potocskáné Kőrösi Anita kizárását a pártból, három héttel azután, hogy a tisztújításon helyettesének jelölte. Jakab szerint helyettese a Jobbik pártalapítványát olyan kifizetések végrehajtására utasította, amelyek anyagilag csődbe vinnék az alapítványt. Akkori közleménye szerint feljelentést tett hűtlen kezelés illetve hanyag kezelés kísérlete miatt, a Népszava szerint azonban sem az Országos Rendőr-főkapitányságra, sem a Központi Nyomozó Főügyészségre nem érkezett ilyen megkeresés vagy feljelentés.

Azt a Magyar Hang írta meg, hogy lemondott Jakab kabinetfőnöke, Molnár Enikő is. Az ő személye sajtóértesülések szerint a Jobbikon belüli belharc egyik központi szereplője volt. Voltak korábban olyan sajtóértesülések is, hogy a Jobbik tagságának szúrta a szemét Molnár túlságosan jelentőssé vált formális és informális befolyása. Jakab távozása előtt, még májusban zaklatási botrány is borzolta a kedélyeket a párt körül. Szilágyi György, a párt korábbi alelnökének élettársa azt állította, hogy decemberben egy vidéki jobbikos eseményen egy korábbi jobbikos polgármester megpróbálta megerőszakolni. Ezzel kapcsolatban Jakab úgy fogalmazott, „én nem tudok látleletet készíteni meg helyszínelni, és ez nem is az én dolgom. Legyen egy rendőrségi eljárás, aminek lesz egy megállapítása, abból tudunk mi majd következtetéseket levonni és döntéseket hozni”.