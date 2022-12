Egyeztető fórumra hívott meg iskolaigazgatókat a köznevelési államtitkárság

Péntek reggel arról írt a Blikk, hogy a legrenitensebb iskolák igazgatóit rendelték be a Belügyminisztériumba, „így próbálva gátat vetni az elszabaduló tiltakozási hullámnak az oktatásért is felelős belügyi tárca”. A lap meg is nevezte ezeket az intézményeket, információk szerint az Eötvös József Gimnázium, a Vörösmarty-, a Karinthy-, a Kölcsey-, valamint a Madách-gimnázium igazgatója kapott meghívót a belügyminisztertől.

A 444 elérte az egyik érintett iskola vezetőjét, aki megerősítette, hogy valóban lesz jövő héten egy egyeztető fórum intézményvezetők részvételével, de ezt a köznevelési államtitkárság szervezi, és ezt igazgatóként örömmel fogadták, hiszen hónapok óta az volt az egyik kérésük, hogy a kormány hallgassa meg az iskolák problémáit, erre pedig most sor kerülhet.