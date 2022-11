Nagy Márton szerint a recessziót elkerülhetjük, de a 25 százalékos inflációt nem ússzuk meg

Idén 4,5-5 százalék közötti GDP-növekedés várható, inkább az 5 százalék közelében lehet. Jövőre 1 százalékos vagy valamivel afölötti növekedést valószínűsít a kormány, vagyis elkerülhetjük a recessziót

– jelentette ki Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) mai konferenciáján.

A Portfolio beszámolója szerint a tárcavezető nagy vihart kavaró nyitóelőadásában. Azt is leszögezte ugyanis, hogy habár az utóbbi időben a biztosítási szektor a kormánynál kevesebb figyelmet kapott, mint a bankszektor, ez meg fog változni, mert stratégiai ágazatról van szó. „A biztosítási szektorra is az vár, hogy együtt kell dolgozni velem (…) több egyeztetés lesz, és remélhetőleg a piac számára jobb állapotot fog eredményezni” – fogalmazott.

Nagy szerint a biztosítási szektor számára nem túl kecsegtető, hogy a magyarok leálltak a megtakarításokkal, és készpénzben kezdték tárolni a pénzüket. Arányait tekintve a biztosítási megtakarítások szűkülnek, pedig a szektor a kormány szerint stabil. Az okot abban látják, hogy nem használja ki a lehetőségeit: nincs valódi verseny és konszolidáció, ezért az államnak ki kell mozdítania ebből a nyugalmi állapotból.

Meglepő számomra, hogy vannak még mindig ennyien. Nem fogok olyat mondani, hogy ahogy 5 nagy bank kell, úgy 5 nagy biztosító is kell, mert ez még nem forrott ki nálam.

– mondta Nagy, hozzátéve, hogy ahogy a bankszektorban, úgy a biztosítási piacon is fizikailag meg fog jelenni az állam. Nem tartósan ugyan, de a konszolidációt elő fogja segíteni az állam.

Nagy kifejtette, hogy az Európát érő gazdasági sokkok mind az energiára vezethetőek vissza, Európa elvesztette a versenyképességét, és az energiaszektorban is jelentős versenyhátránnyal néz szembe, miközben az Egyesült Államok gáz- és áramár szempontjából „meg se nyikkant”, és többszörös árak sújtják az olajpiacon is Európát. Az energiaválság következtében iparágak tűnnek el: a vegyipar kikopik Európából, műtrágyagyártás már nincs is a kontinensen, ahogy az üveggyártás és a papíripar is veszélybe kerül.

A miniszter úgy látja,

már az energiasokk másnapján le kellett volna szabályozni a piacot, az EU versenyképessége közös energiaszabályozás és – felügyelet nélkül gyengül.

Nagy az inflációról elmondta, hogy az a következő egy-két évben is velünk maradhat, de aztán le fog csengeni, viszont

addig el fogunk érni egy 25 százalék körüli szintre.

Hozzáteszi: mivel a 18 százalékos kamat extrém magas, joggal bízhatunk abban, hogy az infláció ezen a szinten fog tetőzni.