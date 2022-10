Toroczkai László: Ukrajnában egy magyarellenes rezsim van hatalmon

Cikkünket frissítjük.

„Más is így tenne, ha fenyegetnék” – megkérdeztük, miért zárt körben beszélt Orbán

Napirend előtti felszólalásokkal vette kezdetét hétfőn 13 órakor a parlamenti ülés.

Ungár Péter, az LMP képviselője arról beszélt, hét évvel ezelőtt, amikor egy párttársa megkérdezte, miért van az, hogy a napelem-kapacitás miért ilyen alacsony Magyarországon, akkor azt a választ kapták, hogy áramra éjszaka is szükség van, amikor nincs napsütés. Ennyi idő alatt szerinte most már kevésbé függnénk az orosz fosszilis energiától, ha a megújuló energiákra koncentráltak volna. Logikai ellentétnek nevezte, hogy a kormány szerint a szankciók nem vonatkoznak hazánkra, miközben arra fogják az inflációt. Úgy véli, a nemzeti konzultációban semmilyen kérdést nem tettek fel arra vonatkozóan, hogy milyen energiákra épít majd Magyarország 20-30 év múlva.

Koncz Zsófia államtitkár válaszát azzal kezdte, reméli azzal a baloldal is egyetért, ma a legfontosabb az, hogy Magyarország energiaellátását garantálják. Emlékeztetett, Orbán Viktor a múlt heti EU-csúcson megvédte a magyar álláspontot, így hazánkban biztosan lesz elég gáz. Ez a döntés jól kiegészíti a prágai EU-csúcson elért eredményeket, fűzte hozzá. Felhívta rá a figyelmet, hogy megtízszereződött a napenergia-felhasználás itthon, ezért azt a rendszer már nem bírta el, és átmenetileg fel kellett függeszteni a háztartási napelemekből származó energia visszatöltését. Hangsúlyozta, csak átmenetileg.

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője azt kérdezte a kormánytól: mikor tervez szakítani azzal a megalkuvó politikával, amit a 90-es évek óta tapasztalni Magyarországot.

Ideje lenne megérteni, hogy a Kárpát-medence nem Skandináviában található. Bármiféle magyarellenes támadás érkezik, arra semmiféle reakció nem érkezik a magyar kormánytól. Nem előzmény nélküli a munkácsi Turul-szobor ledöntése. Hiába mondja bárki azt, hogy ez válasz arra, hogy Magyarország nem küld katonákat Ukrajnába. Ahhoz van köze, hogy hosszú ideje Ukrajnában egy magyarellenes rezsim van hatalmon, amely szeretné kiirtani a magyarokat Kárpátalján. Jóval korábbi folyamatokról beszélünk

– magyarázta.

2014 óta az ukrán hatóságok sorban tiltották ki a magyar politikusokat, közszereplőket az országból, 2020-ban pedig oda jutottunk, hogy Nacsa Lőrincet, a KDNP képviselőjét is kitiltották. Milyen válaszlépéseket tett a kormány, kérdezi Toroczkai.

Követeli a kormánytól, hogy többek közt Viktor Balogát, aki a munkácsi szobor ledöntése mögött áll, tiltsák ki Magyarország területéről. Ebből tanulnának csak a magyarellenes ukrán politikusok, zárta a felszólalását.

Menczer Tamás külügyi államtitkár abban egyetért Toroczkaival, hogy a Turul-szobor ledöntése felháborítja, ezért be is kérték Ukrajna ideiglenes ügyvivőjét. Felháborító akciónak és elfogadhatatlannak nevezte, amit most láthattunk.

A magyar kormány a külhoni magyarok vonatkozásában sem alkudott meg. A háború előtti időszakban tendenciózusan történtek jogsértések a kisebbségi jogok vonatkozásában, így a magyar közösség vonatkozásában is. Erre válaszul blokkoltul Ukrajna euroatlanti integrációját. A háború kirobbanása után úgy döntöttünk, hogy a konfliktusaink ideiglenesen félretesszük és kiállunk a megtámadott fél mellett

– sorolta.

Tordai Bence szerint a kormánynak nincs társadalmi támogatottsága: Orbán Viktor 80 ember, Karácsony Gergely 80 ezer ember előtt mondta el ünnepi beszédét október 23-án, közölte. Úgy fogalmazott, Orbán Viktornak már csak a fidesznyikek tapsolnak.

A Fidesz második vonala terjesztette azt a toposzt, hogy ugyan lopnak-lopnak, de legalább kormányozni tudtak. Ez mára összeomlott, az oktatási rendszerből 16 ezer ember hiányzik, de ugyanez a helyzet az egészségügyben, 900 ezer embernek nincs alapfokú orvosi ellátása. Végtelenségig lehetne folytatni a sort, de biztos majd a rendőrminiszter megoldja

– mondta Tordai.

Dömötör Csaba válaszában emlékeztetett, áprilisban több mint hárommillióan tüntették ki bizalmukkal a kormánypártokat. Úgy folytatta, Tordai pártja, a Párbeszéd ezzel szemben csak pár százalékos lenne, ha egyszer az életben el mernének önállóan indulni a választáson.

Az államtitkár örül annak a tegnapi tüntetésekkel kapcsolatban, hogy olyan országban élünk, ahol mindenki elmondhatja a véleményét vagy emlékezhet az 56-os hősökre. Budapesten romlik a közbiztonság, közlekedési káosz van, csúsznak a beruházások. Ha megélhetési kérdésekről van szó, 2019-ben fűtéstámogatást ígért minden nyugdíjasnak, abból sem lett semmi, magyarázta Dömötör.

Beszélt arról is, az árnyékkormány kivezetné az üzemanyagárstopot, az élelmiszerárstopot. Tordaiék pedig olyanokkal szövetkeztek, akik annak idején elvettek a pedagógusbérekből. Felvetette azt is, a baloldal nem szavazza meg az EU-s pénzek lehívásához szükséges törvényjavaslatokat sem.

A jobbikos Brenner Koloman közölte, a Szabadság téri szovjet emlékműnél videót készítettek néhány szimpatizánsukkal, ehhez képest hirtelen ott termett 12 rendőr és mindenkit igazoltattak.

Ennyire reszketni méltóztatnak? Vidéken nincs elég rendőr, de amikor országgyűlési képviselők teszik a dolgukat, igazoltatásra van szükség. Szégyen, hogy 2022. október 23-án ilyet kell megélnünk

– mondta.

Rákay Philipre bízná, mennyien voltak a tegnapi tüntetésen, de ugyanazokat az arcokat látta, akik annak idején elkezdték 1956-ot. Azért, mert ők belátták, hogy a tudás és az információ évszázadában tanár nélkül nincs jövő. Oktatási kerekasztalt hívnak össze, mondta. Szerinte álságos az a hozzáállás, hogy az 50 százalékos azonnali bérelemelésnél a brüsszeli pénzekre mutogatnak.

Rétvári Bence felolvasta Murányi Levente korábbi nyilatkozatát, amikor is azt mondta: az egész Jobbik már csak a pénzről szól, a párttagok Gyurcsány csicskásai. Brenner Kolomannak feltette a kérdés, miért nem emlékezett meg a 2006-os eseményekre, amikor a békés tüntetők közé lövettek?

A kormány azért küzd, hogy a pedagógusbéremelés a már bejelentett 10 százalék fölötti lehetne. Csakhogy egyetlen baloldali politikus sem mert kiállni Brüsszelben, hogy utalják ki Magyarországnak az EU-s forrásokat, magyarázta.

A momentumos Gelencsér Ferenc közölte, a pedagógusoknak nincs már más lehetőségük, csak tüntetni. A kormány ugyanis azt mondja, hogy „majd 2025-re megoldják, addig pedig kalap, kabát.”

Elképesztő mennyiségű adót fizetnek a magyar emberek, folytatta, de mégis mik azok a célok, amiket ebből megvalósítana a kormány?

Romokban az egészségügy, az oktatás. Magyar családok tízezrei jelenleg is azon szoronganak, hogyan fogják megoldani azt, ha a gyerekeinek tönkremegy a téli cipője? Az ugyanis 15 ezer forint mínuszt jelent a családi kasszából. A középiskolásoknak 18 fokban kell ülniük a tanteremben

– sorolta.

Átfogó áfa- és jövedelemadóreformra van szükség szerinte, a magyarok nem bírnak több adót fizetni, vállaljon felelősséget az oligarchia, szögezte le. A Momentum benyújtja a héten az reformjavaslatait, amit a kormány nyilván zsigerből le fog szavazni, közölte.

Fürjes Balázs nem gondolta volna, hogy a baloldal túladóztatással vádolja a polgári jobboldali kormányt, hiszen ők az adócsökkentés kormánya. Példaként említette az árstopokat, a kamatstopokat és a rezsicsökkentést is a közelmúltból.

Tóth Bertalan, az MSZP képviselője arról érdeklődött, miért nem ratifikálta még Magyarország a svéd és a finn NATO-csatlakozásáról szóló egyezményt? Látszatra van az MSZP és a Fidesz ugyanazon az állásponton, a szövetségi rendszer megerősítésén, de a kormány három hónapja tétlenül ül a nyáron benyújtott javaslat felett.