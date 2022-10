„Nem érdekel sem Maruzsa Zoltán, sem Pintér Sándor, sem Marosi Beatrix” – írta az elbocsátott kémiatanár

Nem gondoltam volna, hogy az 52. születésnapom után 10 nappal véget ér a tanári pályafutásom. De véget ért – írta a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium tanára, Palya Tamás Facebook-bejegyzésében, miután a Klebelsberg Központ rendkívüli felmondással több tanárnak is megszüntette a munkaviszonyát, amiért korábban az oktatók polgári engedetlenségi mozgalom keretében megtagadták a munka felvételét.

A Klebelsberg Központ indoklása szerint a Belügyminisztérium kezdetektől fogva nyilvánvalóvá tette, hogy miközben minden munkavállalónak joga van a jogszerű sztrájkban való részvételhez, a „törvénytelen munkabeszüntetés nem támogatható”. Kifejtették, hogy első körben írásbeli figyelmeztetéssel, majd elbocsátással szankcionálják azokat, akik ilyen akciókban részt vesznek.

Palya Tamás 24 évig dolgozott egy püspökladányi gimnáziumban, ahonnan 2017-ben távozott, miután 2014-ben „oda küldtek egy igazgatót a Fidesz-frakcióból”. Ezt a három évet úgy jellemezte, hogy „szörnyű évek jöttek és 2017-ig tartott mire felismertem: itt nekem nincs jövőm”. – Közben azért voltak tanítványaim, akik országos versenyeredményeket értek el az Irinyi, Curie, Kökél és OKTV versenyeken – írta, megjegyezve, sok diákot segített hozzá a sikeres emelt szintű érettségihez, és többször is megválasztottak a Közalkalmazotti Tanács tagjának.

2017-ől tanított a budapesti Kölcsey Gimnáziumban, diákjai szintén sikeresek voltak tanulmányi versenyeken. – És aztán beleálltam olyan akciókba, amik miatt ma is tükörbe tudok nézni. És nekem ez nagyon fontos! – fejtette ki immár a polgári engedetlenségi mozgalomra utalva.

Aztán megérkezett az elbocsátó, szép üzenet, amit személyesen kaptam meg a tankerület vezetőjétől, akinek inkább le sem írom a nevét, mert számomra ő egy erkölcsi hulla. Mindezt úgy, hogy éppen kezdtem volna a 6. órámat. Ezután visszamentem az órámra és közöltem a gyerekekkel, hogy kirúgtak. Először azt hitték viccelek. De nem. Többük szemében könnyeket láttam. Aztán a kollégákkal beszélgettem. Aztán kimentem az osztályomhoz, ott már többen is zokogtak. Ez már nekem is sok volt, sírtam én is. Aztán egy másik osztály tagjai vettek körül a folyosón, ahol „csak” kémiát tanítottam és legnagyobb megdöbbenésemre többen zokogtak.