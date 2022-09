Karácsony: Korányi Dávid megbízatását meg fogjuk szüntetni

Újabb Közgyűlést tartottak ma a Városházán, ami jó apropót szolgáltatott arra, hogy a sajtó munkásai Karácsony Gergely főpolgármestert kérdezzék, többek között az ellenzék tavaszi kampányfinanszírozásáról, amely témában kimerítő cikk jelent meg a 24.hu-n hétfő reggel.

A cikből kiderül, hogy az Action for Democracy nevű amerikai szervezet 1,8 milliárd forinttal szállt be a kampányba, azt, hogy ezt a pénzt kik adták össze, mostanáig nem tudni biztosan. Az Action for Democracy magyar vezetője Korányi Dávid, aki bár a tengerentúlon él, a Városházán is visel pozíciót, mint Karácsony Gergely tanácsadója. A kormányközeli média képviselői rá voltak a leginkább kiváncsiak. Amikor aztán a riporter arról érdeklődött a főpolgármesternél, hogy Korányi a tanácsadói teendőit New York-ból látja-e el, Karácsony azt felelte:

Igen, éppen ezért ezt a megbízatását valószínűleg meg fogjuk szüntetni az ő kérésére, merthogy a családjával New York-ban él és távmunkában végezte el a feladatait(…)Közösen arra jutottunk, hogy az év végéig megszüntetjük a szerződését és valamilyen más formában dolgozunk együtt.

Az esetről beszámoló Magyar Nemzet cikke szerint a főpolgármester továbbra is kitart amellett, hogy a mozgalmába nem érkeztek külföldi pénzek.