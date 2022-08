Jelentős mennyiségű csapadék érkezik, javulhat az aszályhelyzet

A következő három forró nap fokozott figyelmet igényel a vízügyes szakemberektől is, de az előrejelzések szerint a hétvégétől mérsékelten javulhat az aszályhelyzet – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szerdán az MTI-vel.

A hétvégére jelzett csapadék stabilizálhatja a vízrendszereket – írták. A Duna külföldi vízgyűjtőin jellemzően 10-63 milliméter közötti eső valószínű, a csapadék zöme péntektől vasárnapig hullik majd. A Tisza vízgyűjtő területén is csapadékot várnak a szakemberek, elsősorban a szlovákiai és a magyarországi részeken, ahol akár 50-74 milliméternyi csapadék is hullhat szombat és kedd között.Szombattól Magyarországon is változékonyabb időjárás várható, mérsékelt és rövid ideig tartó lehűléssel. A hidegfront átvonulásával többfelé fordulhat elő záporeső, zivatar.

A legfrissebb előrejelzés szerint az átlagosnál nagyobb bizonytalansággal a következő 6 napban főleg a középső és keleti országrészben, területi átlagban jelentős mennyiségű csapadék érkezhet.

A rendkívüli szárazság miatt viszont a Tisza-Körös völgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszeren továbbra is jelentkeznek még vízigények: az idény végéig csaknem 20 millió köbméternyi öntözésre, 17 millió köbméter vízigény pedig halastavakra várható. Azt írták, hogy a rizstermesztés szempontjából a vízigényeket gyakorlatilag 100 százalékban kiszolgálták, ott további öntözési igény már nem várható.

A legfrissebb vízállás-előrejelzések szerint a Dunán Budapestnél szombattól határozott vízállás-emelkedés valószínűsíthető. A Ráckevei-Soroksári-Duna-ágon a folyamatos szivattyús vízpótlás még mindig szükséges. A folyó alacsony vízállása miatt a Duna-ág vízpótlását tehát már nem csak a Kvassay-zsilipen történő szivattyúzással, hanem a tassi műtárggyal is tudják támogatni – közölték.

A Balatonon szerda reggel 74 centiméter volt az átlagvízállás. Kiemelték, hogy az alacsonyabb vízszint a vízminőséget nem rontja.

A Velencei-tó reggel 56 centiméter volt, alacsony vízszintje mellett az oxigénellátás kritikus fontosságú. Ezt jelen pillanatban sem külső szervesanyag-terhelés, sem a túlszaporodó algák mennyisége nem veszélyezteti. Ugyanakkor az emelkedő vízhőmérséklet csökkenti a víz oxigénmegtartó képességét, ezért elővigyázatosságból a tó több pontján levegőztető, vízforgató berendezéseket telepítettek, és a kritikus hajnal 4-5 órától délelőtt 10 óráig terjedő időszakban minden nap üzemeltetik. A friss mérések szerint az oxigéntelítettség a tavon 86 és 100 százalék között van, ami a halak életfeltételeit tökéletesen kielégíti – áll az OVF közleményében.