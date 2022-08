Ember- és állatkínzó pécsi férfit tartóztattak le

Nagyon hosszú a bűnlajstroma, de a végzés nem végleges, fellebbezett.

A Pécsi Járásbíróság csütörtökön egy hónapra elrendelte egy helyi férfi letartóztatását. A gyanúsítottat korábbi élettársa áprilisban elhagyta, mert agresszívvé vált. Ő ebbe nem nyugodott bele, július 13-án megjelent a nő lakásán, hogy fogadja vissza. Nem járt sikerrel, ezért megfenyegette volt élettársát, hogy kutyáival együtt megöli.

Másnap visszatért a házhoz, ahol a villanyóra szekrényében található hosszabbítót, a teraszon található fagyasztó kábelét elvágta, a fagyasztott húsokat, a sértett tárgyait szétdobálta. Ezzel 100 ezer forint kárt okozott.

Később be is jutott a házba, bezárta és megfenyegette a nőt. Közölte: a kutyáit már megölte, most ő jön.

Ezután összetörte a sértett 150 ezer forint értékű mobiltelefonját, volt élettársát többször megrúgta, rátérdelt és a fejét ütötte. Ezután távozott, azt mondta, a nő a pécsváradi piacon visszakapja kutyáit.

A bíróság szerint a sértett két yorkshire terrier fajtájú kutyája a bántalmazás miatt elpusztult, de négy kéthetes yorkshire terrier kiskutya eltűnt. Az ezzel okozott kár 780 ezer forint. A gyanúsított a következő napokban többször háborgatta telefonon és messenger üzenetekben a sértettet.

A bíróság személyi szabadság megsértésének bűntette, rongálás vétsége, testi sértés vétsége, több állat pusztulását okozó állatkínzás bűntette, a volt élettárs sérelmére, személy elleni erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás bűntette miatt rendelte el a többszörösen büntetett előéletű pécsi férfi letartóztatását. A gyanúsítottat korábban hasonló bűncselekmények miatt már elítélták, a most terhére rótt cselekményeket is egy ellene folyamatban lévő büntetőeljárás hatálya alatt követte el.

A bíróság szerint alaposan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén az eljárásban résztvevő egyéb személyek jogellenes befolyásolásával veszélyeztetné az eljárás sikerét, újabb, szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el. Az ügyész a bíróság határozatát tudomásul vette, a gyanúsított és védője enyhébb kényszerintézkedés alkalmazásáért fellebbeztek így a végzés nem végleges.