Márki-Zay szerint lehallgathatták az ellenzéket

Hangrögzítés nyomait találták meg a kamerákon az ellenzék főhadiszállásaként működő iroda informatikai hálózatának lebontásakor, mondta Márki-Zay Péter az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Az ellenzék volt közös miniszterelnök-jelöltje szerint lehallgathatták az ellenzéket.

Most, amikor a volt irodánk informatikai hálózatát lebontó szerelő kollegákkal beszéltünk a héten, akkor kiderült az is, hogy valószínűleg valaki rácsatlakozott a kamerákra, amik biztonsági kameraként szerepeltek az ellenzék főhadiszállásán, és ha jól értettem az ő szavukból, még hangot is rögzített, amely egy biztonsági kameránál nem szokás