Beteltek az előre foglalható helyek több megyében a koronavírus elleni oltásra

Vélhetően a koronavírus egyre gyorsabb terjedése miatt sokan regisztrálták magukat emlékeztető oltásra júliusra, ugyanis a hvg.hu összesítése szerint több megyében már nem is engedi az elektronikus rendszer a regisztrációt, mert elfogytak az előre foglalható helyek.

A lap azt írja, hogy Budapest mellett Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Pest, Somogy, Vas és Veszprém megyében nem lehet már online időpontot foglalni erre a hónapra.

Oltakozni ezzel együtt is lehet elméletileg, a kormányzati tájékoztató oldal szerint ugyanis a kórházi oltópontokra pénteken 14 és 19 óra között lehet menni időpontfoglalással vagy akár anélkül is, de kérhető az oltás a háziorvostól, házi gyermekorvostól is.

Tapasztalataink szerint viszont már ez sem megy zökkenőmentesen, kollégánk ugyanis múlt pénteken próbálta felvenni regisztráció nélkül az emlékeztető oltást, de a Honvédkórháznál kígyózó sorok fogadták.

A lap kereste a kormányzati tájékoztató központot, hogy tervezik-e bővíteni a foglalható időpontok számát, de egyelőre nem reagáltak.

Hétfői hír egyébként, hogy tekintettel a koronavírus-fertőzöttek növekvő számára, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) már nemcsak a 80 év feletti, hanem a 60-79 éves korosztály és a veszélyeztetett csoportok tagjainak is javasolja az mRNS-vakcina második emlékeztető adagjának felvételét.

A legfrissebb, július 6-án közzétett hazai adatok szerint 488 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 10-en vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 6 411 997 fő, közülük 6 199 038 fő a második, 3 884 792 fő a harmadik, 305 920 fő már a negyedik oltását is felvette.