Koronavírus: tovább nőtt az új fertőzöttek száma Magyarországon

Ismét közölték az elmúlt heti összesített koronavírus-adatokat. A múlt hét szerdán közölt számokkal összehasonlítva így néznek ki az adatokat:

Az elmúlt héten összesen 4663 új fertőzöttet igazoltak, az azt megelőző héten pedig 3042-őt.

Az elmúlt héten elhunyt 14 beteg. Az ezt megelőző héten 21 beteg hunyt el.

Az aktív fertőzöttek száma 11 195 főre nőtt. Az ezt megelőző héten 9 548 fő volt az aktív fertőzöttek száma.

Jelenleg 488 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 10-en vannak lélegeztetőgépen. Az ezt megelőző héten 233 koronavírusos beteget ápoltak kórházban és 5-en voltak lélegeztetőgépen.

Múlt héten a Népszava írt arról, hogy a háziorvosok is tapasztalják, hogy újra nő a fertőzöttek száma, egy laborban pedig 5-ről 13,5 százalékra nőtt a pozitív tesztek aránya.

A fertőzésszám az elmúlt héten is növekedett: 1600-al több fertőzöttet regisztráltak, mint az azt megelőző időszakban, a két héttel ezelőtti számokhoz képest pedig több mint kétszer annyit. A beoltottak száma 6 411 997 fő, közülük 6 199 038 fő a második, 3 884 792 fő a harmadik, 305 920 fő már a negyedik oltását is felvette. A kórházi oltópontokon már csak péntekenként van oltás, emellett az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól és a házi gyermekorvostól.