Cser-Palkovics elárulta, mekkora kár éri Fehérvárt a háború miatt

A fideszes polgármester szerint nem is a projektek elhalasztása jelenti a legnagyobb veszélyt.

Ahogyan azt már sejteni lehetett, az ukrajnai háború miatt kialakult gazdasági helyzetben az állam kényszerűségből több beruházás elhalasztása, átütemezése mellett döntött. (…) A most elhalasztott állami fejlesztések közül kettő érint minket Fehérváron. Az első az intermodális csomópont, melynek kivitelezési közbeszerzését eredménytelennek nyilvánítja az állam. Ez nem is meglepő, mert túl magas árajánlatok érkeztek csak a pályázaton. Az intermodális csomóponttal kapcsolatban telefonon egyeztettem Lázár János miniszter úrral, akivel a következőkben maradtunk: az állam nem mondott le a csomópont fejlesztéséről, de egy összegben ez most biztosan nem fog menni

– írta ki hétfőn a Facebook-oldalára Cser-Palkovics András. Székesfehérvár fideszes polgármestere hozzátette, megvizsgálják annak lehetőségét, hogy elemeire szedik a beruházást, és egyenként próbálják meg azokat megvalósítani.

A másik elhalasztott állami beruházás az Auchan-körforgalom bővítése – közölte a városvezető. „Ez az intermodális csomópontnál jóval kisebb, (de önkormányzati szinten igen nagy) 3 milliárd forint körüli tétel. A mostani, teljesen kiszámíthatatlan gazdasági helyzetben persze érthető, ha a kormány mindenhol igyekszik spórolni. Elfogadva ezt a szempontot, de emellett is egyértelműen jeleztem és jelezni is fogom a kormány felé, hogy az Auchan-körforgalom átépítése nem tűrhet halasztást” – fogalmazott Cser-Palkovics, aki szerint még a két kulcsberuházás elhalasztása ellenére is szerencsésnek mondhatja magát a város, mivel a tervezett négy állami nagyberuházásból kettő teljes erővel haladhat.

A polgármester szerint minden fejlesztésnél fontosabb azonban az, hogy a város eddig sikerrel védte ki „a világ- és az energiapiac, a háborús gazdasági válság legtöbb támadását: biztonságosan tud működni és üzemelni.”

A problémák súlyáról sokat elárul az a példa, amit a városvezető megosztott a nyilvánossággal: „2 héttel ezelőtt a Széphő 17 milliárd körüli összegért tudott gázt vásárolni a távfűtéshez és melegvízhez, az előző időszak 5 milliárd forintjához képest. Ha azonban most kellene szerződnünk, már 22 milliárd forint felett lenne az árcédula, ugyanarra a mennyiségű földgázra. Vagyis két hét alatt 30 százalékos drágulás volt a piacon.

Ez a helyzet olyan veszélyeket hordoz magában, ami mellett az elhalasztott beruházások okozta kellemetlenségek eltörpülnek. Hiába lenne ugyanis felújított út, ha közben a városban nem lenne közvilágítás, vagy a lakásokban melegvíz és távfűtés. A fejlesztések, beruházások tekintetében tehát könnyen lehet, hogy most alább kell adjuk az elvárásainkat. Ennek ellenére semmit nem fogunk feladni, semmit nem teszünk fiókba a terveink közül. A hangsúlyt azonban most a városüzemeltetés biztonságára kell helyeznünk

– zárta bejegyzését Cser-Palkovics András.