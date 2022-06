Pénzt kért a saját temetésére egy magát nőgyógyásznak és ügyvédnek kiadó pécsi férfi

Kihallgatása után őrizetbe vettek a rendőrök egy 24 éves férfit, aki nőgyógyásznak, ügyvédnek és közjegyzőnek is kiadta már magát Pécsen.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a darányi csaló orvosi tevékenységeket végzett, majd ügyvédnek adta ki magát, s a saját halálát előadva csaknem 12 millió forintot csalt ki arra, hogy elintézze az ezzel kapcsolatos szükséges eljárásokat.

A rendőrség szerint a férfi nőgyógyásznak adta ki magát, majd a saját, illetve a sértettek lakásán is több alkalommal megvizsgált három nőt, akiktől különböző mintákat vett, majd orvosi diagnózist állított fel nekik, és kezelést is ajánlott. A férfi az orvosi tevékenységekhez a szükséges végzettséggel nem rendelkezett, azokat jogosulatlanul végezte.De nem csak ez van a rovásán. A gyanúsítás szerint egy másik személyt azzal csapott be, hogy ügyvédnek adta ki neki magát. Miután összebarátkozott vele, felhívta egy másik személy nevében azzal, hogy az „ügyvéd barátja” tragikus hirtelenséggel meghalt.

Ezután pedig újabb nem létező személyeknek adta ki magát és pénzt kért a saját temetésére, no meg a hagyatéki eljárásra is. Csaknem 12 millió forintot csalt ki a sértettől a folyamatos hazugságaival. A férfi ellen kuruzslás, valamint jelentős kárt okozó csalás miatt nyomoz a Pécsi Rendőrkapitányság.