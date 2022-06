Záporok érkeznek, de marad a rekkenő hőség

Szombaton még mozgalmasabb, zivataros időben lesz részünk, majd intenzív melegedés veszi kezdetét.

Mozgalmas időjárással indul a hétvége, a sok napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződésre és kevés fátyolfelhőre számíthatunk szombaton – írja a Kiderül.

Szórványosan – főként a középső megyékben – várható zápor, zivatar, amelyet felhőszakadás is kísérhet. Dunántúlon megélénkül, a Fertő térségében meg is erősödik az északnyugati szél, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de az Alföld egyes részein 34, 35 fok is lehet. Késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő.

Vasárnap több napsütés, kevesebb felhő várható, csak elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. A jövő hét már teljes egészében a 30 fok feletti kánikuláról szól, 38-40 fokig is melegedhet a levegő.