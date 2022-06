VálaszOnline: a Tiborcz-kör annyi ingyenpénzt kapott, mint Mészáros, Csányi és a Rogán környezete összesen

Másfél év után újra átvilágította a VálaszOnline a Magyar Turisztikai Ügynökség Kisfaludy-programját, megnézték a 2018–2022-es ciklus teljes mérlegét.

A lap szerint a számokból az látszik, hogy

a négy év alatt kiszórt állami ingyenpénzből minden ötödik-hatodik forint (316,8 milliárdból 56,4 milliárd) Orbán Ráhel férje közelébe gurult.

férje közelébe gurult. a kormányfő vejének „leágazásai” ezzel annyi forráshoz jutottak, mint a többi nagy győztes (Mészáros Lőrinc, Csányi Sándor és Rogán Antal világa) együttvéve.

A lap szerint az utólagos áttekintés lényeges megállapítása volt, hogy az idei választások után a legfontosabb projektcégeket Tiborcz István holdudvara vette vagy épp veszi át, illetve részben vissza.

Ez azért is figyelemre méltó, mert a miniszterelnök veje 2020 elején azt deklarálta, hogy az állami források elkerülése érdekében távolodott el a több balatoni, tokaji, visegrádi gigafejlesztésben érdekelt Appeninn Vagyonkezelő Holdingtól.

Az Appeninnt Jellinek Dániel milliárdos és a NER új üstököse, Balázs Attila vette át. Ebből úgy tűnhetett, ők talán a Tiborcz-stábtól valamelyest függetlenedve menedzselik majd az MTÜ pénzosztásaiból bőven részesülő portfoliót: vagyis a Dreamland-csoportot – benne egy szántódi, egy tokaji és egy visegrádi óriásfejlesztéssel –, a Club Aliga-projektet és a balatonfüredi vitorlásközpont felújítását.

Csakhogy most az Appeninn Holding kiszáll minden közpénzes turisztikai projektből, és a Tiborcz-kör nyomul be a helyére. Konkrétan a Club Aliga kiszervezését már be is jelentették: Jellinek és Balázs közös Appeninnje helyett tisztán Balázs Attila lesz a hajdani pártüdülő gazdája. Aki viszont Jellinek Dánielnél jóval Tiborcz-kompatibilisebb figura – írta a lap.

A VálaszOnline szerint nem zárható ki, hogy a Tiborcz-kör valójában sosem vette le a szemét a tihanyi, balatonfüredi, szántódi, tokaji, visegrádi kulcsprojektekről, csak a politikai kockázatok miatt dugták átmenetileg Appeninn-logó mögé ezeket az államilag agyondotált beruházásokat.

