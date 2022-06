Másfél év felfüggesztettre ítélték az M. Richárdnak jogosítványt intézni akaró férfit

Másfél év felfüggesztettre ítélte a Fővárosi Törvényszék azt a K. Bálint Zsoltot, aki jogosítványt akart intézni M. Richárdnak, miután bevonták neki a vezetői engedélyét.

Az ügy elsőrendű vádlottjával, M. Richárddal szemben megszüntette a törvényszék a büntetőeljárást, mert a két ember halálával járó Dózsa György úti tragédia miatt három és fél év fogházra ítélt férfi májusban meghalt.

M. Richárdnak 2016 tavaszán vonták be a jogsiját, mert a büntetőpontjai elérték a 18 pontos határt. A kecskeméti maffiaperből is ismert férfinek utánképzési programon kellett volna részt vennie ahhoz, hogy újra jogsija legyen. A vád szerint nem akart részt venni ezen, ezért megkereste a harmadrendű vádlottat, K. Bálint Zsoltot, akiről úgy tudta, hogy „hamis vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumot” tud készíteni.

A vád szerint ezen a találkozón M. Richárd azt mondta, hogy bármekkora összeget hajlandó fizetni azért, hogy a vezetői engedélyét soron kívül, és vizsga nélkül visszaszerezhesse. K. Bálint ezután közvetítőként fellépve találkozott egy barátjával, Sz. Márton Krisztiánnal – ő az eljárás másodrendű vádlottja –, aki egy vezető beosztású rendőrre és a vizsgaközpontban dolgozó ismerősére hivatkozva azt ígérte, hogy 600 ezer forintért segít neki.

Az ügyészség szerint M. Richárd a közvetítőn keresztül 300 ezer forintot adott azért, hogy a meg nem nevezett személyek a hivatali kötelességük és a jogszabályi rendelkezések megszegésével járjanak el az érdekében úgy, hogy az előírt kötelezettségeket ne kelljen teljesítenie és a jogosítványát is visszaszerezze.

K. Bálint 2017 januárjában meg is jelent a Mozaik utcai vizsgaközpontban és be is jelentette M. Richárdot a programot lezáró vizsgára a tőle korábban elkért személyi igazolványt és lakcímkártyát felhasználva. M. Richárd azonban meg sem jelent a vizsgán, mert a közvetítővel együtt azt hitték, hogy nincs rá szükség.

M. Richárd pár hónappal később, 2017. május 15-én, vezetői engedély nélkül autózva okozta a két fiatalember halálával járó Dózsa György úti balesetet, amiért később jogerősen 3 és fél év fogházat kapott.

A vád szerint M. Richárd 2017 június közepén újabb 300 ezer forintot adott át K. Bálintnak. Ő pedig még aznap tovább is adta ezt a pénzt Sz. Mártonnak, aki azt állította, „rögtön jönni fog egy hölgy, és átadja M. Richárd jogosítványát”. Erre persze nem került sor, Sz. Márton ugyanis semmilyen hivatalos személlyel nem állt kapcsolatban. A harmadrendű vádlottban ekkor tudatosult igazán, hogy becsapta a másodrendű vádlott. K. Bálint a felismerés után tartott M. Richárdtól, ezért úgy döntött, hogy jobb híján levizsgázik majd helyette.

A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint a férfi végül több vizsgán, valamint egy utánképzésen is részt vett M. Richárd nevében, és több sikertelen próbálkozás után 2017 augusztusában végül levizsgázott, amelyről a hatóság igazolást állított ki. A vezetői engedély visszaszerzése azonban egyéb okok miatt meghiúsult.

A bíróság bűnsegédként elkövetett kötelesség megszegésére irányuló hivatali vesztegetés, kétrendbeli bűnsegédként elkövetett hivatali helyzettel visszaélésre irányuló hivatali vesztegetésben, valamint három rendbeli közokirat-hamisítás bűntettében is bűnösnek mondta ki K. Bálint Zsoltot.

A törvényszék a büntetés kiszabásakor enyhítő körülményként értékelte a férfi beismerő vallomását, megromlott egészségi állapotát, és azt, hogy együttműködött a hatóságokkal. Súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy büntetett előéletű.

Az ítéletet a terhelt és védője tudomásul vették, de az ügyészség súlyosabb büntetésért fellebbezett. Cinkostársa, Sz. Márton Krisztián ügyét augusztusban tárgyalja majd a bíróság.