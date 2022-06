Nagy Márton szerint a Ryanairnek kell bocsánatot kérni, nem neki

Méltánytalan és kisstílű az a gyakorlat, amelyet Európa legprofitéhesebb légitársasága, a Ryanair megenged magának

– írta szombati közleményében Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter. Az előzmény, hogy a Ryanair pénteken cáfolta a Magyar Nemzet cikkét, melyben a kormányközeli lap azt állította, hogy a magyar utasok 60 százaléka visszaváltotta a jegyét. A légitársaság szerint csak 3 százalékról van szó, és közleményükben jelezték azt is, hogy meglátásuk szerint Nagy Márton bocsánatkéréssel tartozik a magyar családoknak az extraprofitadó okozta magasabb árak miatt.

A miniszter erre válaszul úgy fogalmazott:

Mindenki figyelmét szeretném felhívni arra, hogy bárki bármilyen stílust is enged meg magának, a szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak.

Egyúttal jelezte, a kormány elvárása továbbra is változatlan: „mindenki tartsa be a jogszabályokat, mindenki viselkedjen felelős és tisztességes módon, a legfontosabb pedig, hogy senki se hárítsa át az extraprofit különadókat a lakosságra”. Hozzátette, a jegyárusítási gyakorlattal kapcsolatban a fogyasztóvédelmi hatósági vizsgálat jelenleg is folyamatban van.

Ha valakinek bocsánatot kell kérnie, az a Ryanair. Bocsánatkérés illeti meg a magyar családokat, akikre olyan adót akar áthárítani a légitársaság, amelyet Európa más országaiban gond nélkül megfizet. Ez tiszteletlenség a magyar emberekkel szemben

– vélekedett Nagy, aki szerint értik, mi „a Ryanair provokációjának valódi célja, hiszen a negatív reklám is reklám”. „A kormány azonban az üzengetést ezzel lezártnak tekinti, útszéli, kocsmai handabandázásban nem vesz részt”, zárta sorait.