„Nyertesei vagyunk ennek a választásnak” – mondják Gattyán György pártjában

Nem tűnik el a választások után a Megoldás Mozgalom. A párt programtanácsának elnökével, Szatmári Péterrel beszélgettünk arról, hogyan használják fel az 1 százalék elérése után járó állami forrásokat, milyen témákat tűznek zászlajukra a következő ciklusban, és hogyan készülnek a 2024-es EP- és helyhatósági választásokra.

Az ellenzéki összefogás pártjainál a választási sokk után teljes a zűrzavar, a Mi Hazánk érhető okokból bizakodó. De milyen a hangulat a negyedik leggazdagabb magyar, Gattyán György pártjában? – kérdeztük Szatmári Pétert, a Megoldás Mozgalom programtanácsának elnökét. Úgy válaszolt: „Kifejezetten optimista. Azt is mondhatnám, hogy jövőorientált. Minden tekintetben nyertesei vagyunk ennek a választásnak.”

Mint mondta, száz nap alatt sikerült egy országosan ismert pártot létrehozniuk, amit az is igazol, hogy szinte mindenhol érzékelhető mennyiségű szavazatot kaptak április 3-án. „Ismernek minket, ez pedig egy olyan alap, ami alkalmassá tehet minket arra a szerepre, hogy a mérleg nyelve legyünk” – jelentette ki. Szatmári szerint amúgy is különleges esélye van ma Magyarországon egy modernizációs programmal induló, mérsékelt szabadelvű, a józan ész talaján álló pártnak.

„Persze cél volt, hogy minél jobb eredményt érjünk el, de én mint optimista realista azt mondom, hogy

ez a lehető legjobb eredmény ahhoz, hogy a két év múlva következő választásokra, 2024 tavaszán az európai parlamenti választásra és az őszi az önkormányzati választásra egy izmos kerettel tudjunk felállni

– fogalmazott.

Szatmári szerint a választás azt bizonyította, hogy „a tiszta, normális hangnak, a kiegyensúlyozott középen állásnak, a szakszerű megközelítésnek” van tere. „Ha egy közösség elindul, és nem áll meg száz nap után, hanem ambiciózus tervei vannak, akkor az bizonyítja, hogy ez nem egy látszat tevékenység, nem valakinek a magasabb rendű érdekei miatt van jelen, hanem azért, mert csinálni szeretnénk valami mást Magyarországon” – folytatta, cáfolva, hogy csak a parlamenti választásra jöttek volna létre, hasonlóan az elmúlt évek kamupártjaihoz.

Arra is kitért, hogy a legutóbbi Medián-felmérés alapján egyes, az ellenzéki összefogásban részt vevő pártok támogatottsága is akörül mozog, mint a Megoldás Mozgalomé. Most arra készülnek, hogy a legerősebb jelölteket kiválasszák az időközi választásokra (beszélgetésünk után jelent meg a hír, hogy Erzsébetvárosban egy erős fideszes kötődéssel rendelkező politikus személyében találták meg – a szerk.), és felkészüljenek a 2024-es EP-választásra – válaszolta arra, hogy mihez kezdenek az 1 százalékos eredmény eléréséért járó költségvetési támogatással.

A pártszervezet létrehozásáról azt mondta, „ne egy mechanikus pártszervezetben gondolkodjunk. Részben az önkéntességre, részben az egyéni szenvedélyre épülő, helyi problémákra rezonáló körökre van szükség.” Szatmári emellett egy távlatosabb víziót is felvázolt.

A párt körül formálódik egy úgynevezett Churchill-terv gondolat. Ennek az a lényege, hogy a magyar társadalom fundamentumait, a nagy elosztó rendszereit megpróbáljuk stabilizálni. Elsősorban az oktatás, az egészségügy, a kultúra és a modernizáció területén szeretnénk ezekkel a platformokkal társadalmi csoportokat, közösségeket, leszakadó térségeket támogatni, akár pályázati formában. Így napirenden tudjuk tartani azokat az életképes ötleteket, melyek önerőből nem lennének képesek megvalósulni. Ez önmagában a mi nagy közösségi, politikai felelősségvállalásunk, hogy ennek a tervnek az értelmében elkezdjük ezeknek a civil platformoknak, egyéneknek a támogatását, amivel nyilvánvalóan hálózatot szeretnénk építeni, olyan embereknek a hálózatát, akik hisznek abban, hogy a józan ész győzedelmeskedhet Magyarországon.

Tehát tévedtek, akik azt gondolták, hogy a választás után eltűnik a Megoldás Mozgalom? – kérdeztük, mire a programtanács elnöke határozottan igennel válaszolt.

Miért ne lehetne nagyot gondolni, és azt mondani, hogy Magyarország Közép-Európa meghatározó digitális nagyhatalma lehet? Észtországról sem gondolta senki, hogy egy ilyen geopolitikai térben képes lesz mindenkiről leszakadni.